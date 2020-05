El retroceso no se enfocaría en ningún rubro en particular, sino en evitar que se aglomeren las personas. Por eso analizarán algunas zonas de la Capital, como por ejemplo Once o Constitución, sin afectar al resto de los barrios porteños. Además, prevén realizar un mayor control de las terminaciones del DNI, que determinan los días para comprar productos no esenciales y hacer los paseos recreativos con los niños, medida que el fin de semana pasado se cumplió casi masivamente.