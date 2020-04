¿Y haber tomado consciencia de que pasarán meses hasta que pueda volver al escenario? "Siento la necesidad de hacer función, porque para mí eso era algo vital -confiesa-. Sentado en una silla, en un espectáculo divino, venía muy poca gente, y la gente que venía aplaudía de pie. No tener esto te da un ataque de locura porque sabemos que en teatro seremos los últimos orejones del tarro en abrir. Yo decía que estrenaría en junio, luego pasó a noviembre, y ahora pienso en enero próximo, en el mejor de los casos. Y de ser así, el público no va a venir, porque el público va a quedar marcado por esta historia de no aglomerarse y no ir. Con las entradas caras, tendrá otra excusa para no ir al teatro, y costará mucho volver a incorporar público en las condiciones normales como debe ser. Siento que no estoy haciendo lo que me gusta hacer, y eso me frustra más que quedarme en casa”.