La ex jurado del Bailando había dejado de realizar su programa el 20 de marzo y se despidió de su público en medio de lágrimas: “Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más".