Muchos la recuerdan por su sonrisa y su gracia, y ella se define como una artista conocida por todo el país. “Siempre me saludan. Quedé sellada en la cabeza de la gente. Me pasa que camino en la calle y me conocen. A veces salgo a entrenar con gorra y saben quién soy; es muy loco. Pero aprendí que esto es un laburo y no hay que creerse mucho, donde hay días de éxitos y días bajos".