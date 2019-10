Por otro lado, se refirió a su rol como madre de Luquita, fruto de su relación con el periodista Pablo Fernández: "Soy muy intensa con uno, no me imagino con dos (hijos). Como pareja soy muy compañera. Celosa y posesiva no, soy tranqui. Estoy en pareja hace 18 años, y me casé hace tres, Luquita tenía tres años cuando empecé con mi marido”.