“Sobre Claudio pesaba una restricción para no acercarse a Julieta y una restricción para que los hijos no pudieran quedarse a pernoctar en la casa de él. Esto fue dispuesto por el juez”, dijo Agustina Kämpfer, panelista del programa Nosotros a la mañana. “Julieta padece violencia psicológica desde hace mucho tiempo y teme que hoy Claudio no le devuelva a los hijos -agregó-. Precisamente porque hoy terminaba el tiempo establecido por la Justicia para la restricción de que los chicos no duerman en su casa”.