Durante la charla, Burlando repitió sucesivas veces la palabra "prudencia". "Esperemos que la Justicia decida. Juan es un muerto civil. No fue condenado y ya lo asesinaron. No tenemos una confirmación de nada aún. Cuestiono a los comunicadores y no a la sociedad, que está muy bien que opine y se manifieste. La sociedad puede decir lo que quiera, pero la formación de opinión y ser tendencioso en la información no está bueno, sobre todo en un asunto tan delicado como este".