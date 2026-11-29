En promedio, las matrices captaron la actividad de neuronas individuales en el 35,6% de sus electrodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los implantes cerebrales de la red de ensayos clínicos BrainGate siguieron registrando señales de neuronas durante hasta 7,3 años en personas con parálisis. Lo concluye un estudio publicado el 26 de noviembre en la revista Nature Medicine, que analizó 14 participantes y 20 implantes.

Los autores revisaron 2.289 sesiones de registro de dos décadas de ensayos. Los implantes, llamados matrices Utah, son chips de silicio más pequeños que una lentilla de contacto, con 96 electrodos que se colocan en la corteza motora, la zona del cerebro que controla el movimiento. Cada participante recibió uno o dos, entre 2004 y 2019, según el resumen del estudio y el sitio Medical Daily.

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En promedio, las matrices captaron la actividad de neuronas individuales en el 35,6% de sus electrodos, con una caída de solo 7 puntos porcentuales durante el período de registro. El artículo indica que esa duración superó la de estudios previos en primates no humanos.

Los implantes, llamados matrices Utah, son chips de silicio más pequeños que una lentilla de contacto. (mlq.ai)

De las 14 matrices evaluadas para decodificar movimiento, 11 aportaron información útil durante toda la participación. Decodificar significa traducir la actividad cerebral a una orden, como mover el cursor de una computadora. Tres matrices lograron más de 70% de precisión en comparación con el control de un ratón por personas sin discapacidad.

Resultados desiguales entre pacientes

El promedio esconde diferencias grandes. Según Medical Daily, que reseñó el trabajo, tres de los 20 implantes sufrieron caídas fuertes de señal durante el primer año. Otro registró pocas señales de células individuales, pero igual transmitió datos útiles sobre la intención de movimiento.

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Los autores señalan que alcanzar el mejor rendimiento de forma constante podría requerir más mejoras técnicas. También observaron que la calidad de la decodificación aumenta aproximadamente de forma logarítmica con el número de electrodos: sumar canales mejora el resultado, pero cada electrodo adicional rinde menos que el anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Medical Daily añade que una participante con parálisis por un accidente cerebrovascular en el tronco encefálico aún movía un cursor y hacía clic en objetivos unos 1.000 días después de la cirugía. Las pruebas de decodificación usaron tareas de cursor en pantalla, no actividades más complejas de la vida diaria.

Una pregunta práctica para quienes consideran participar

La durabilidad importa porque un implante que debiera reemplazarse cada uno o dos años exigiría cirugías cerebrales repetidas. Los datos indican que el hardware puede funcionar durante años, aunque con rendimiento variable según la persona.

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Los participantes de BrainGate tienen condiciones como esclerosis lateral amiotrófica, lesión de médula espinal o accidente cerebrovascular. Con estos sistemas han escrito, manejado computadoras y movido brazos robóticos. Hasta ahora, los reportes solían describir a una o dos personas, según el estudio, que presenta la primera evaluación sistemática de longevidad, precisión y estabilidad diaria.

El perfil de un hombre en penumbra expone la actividad neuronal y las estructuras moleculares del cerebro vinculadas a los efectos del trauma psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad es un asunto aparte. Un informe de seguridad provisional sobre 14 participantes, publicado en 2023 en la revista Neurology, contó 68 eventos adversos relacionados con el dispositivo, sobre todo irritación de la piel alrededor del conector en la cabeza, y seis eventos graves vinculados al aparato o a la cirugía. Medical Daily informó que ninguno obligó a retirar el implante ni causó una discapacidad mayor permanente.

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El análisis tiene límites. Es una revisión retrospectiva de ensayos iniciales sin grupo de comparación, y no incluyó a participantes incorporados entre 2021 y 2025. Los autores del artículo pertenecen al propio equipo de BrainGate.

Según Medical Daily, ninguna interfaz cerebro-computadora tiene aprobación de la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) para uso general y solo se accede a ellas mediante ensayos clínicos.