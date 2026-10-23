Canva lanzó Craft, su primer modelo propio de generación de imágenes con inteligencia artificial

El distintivo logo de Canva, una plataforma líder en diseño gráfico en línea, se muestra vibrante sobre un fondo digital desenfocado.

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Canva presentó Craft, su primer modelo de inteligencia artificial para generar imágenes entrenado íntegramente por su propio equipo de investigación, con el que la plataforma de diseño busca competir con los sistemas de Google, OpenAI, ByteDance y Meta.

El modelo ya está disponible para todos los usuarios de Canva a nivel mundial desde la pestaña Dream Lab del menú de la aplicación, según informó la empresa en un comunicado publicado en su sala de prensa.

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También puede usarse a través de la API pública de Canva, pensada para que desarrolladores integren la herramienta en plataformas de marketing, comercio electrónico o sitios de impresión.

Canva lanzó Craft, su propio generador de imágenes con IA.

Craft genera imágenes de hasta 2.000 píxeles de resolución en más de 30 proporciones de aspecto distintas. Canva explicó que el sistema funciona en dos etapas: primero interpreta el pedido del usuario y arma un plan de composición que define qué elementos aparecen, su escala, su jerarquía visual y el texto que debe incluirse; después, un segundo modelo traduce ese plan en la imagen final.

Esa arquitectura en dos pasos busca resolver un problema habitual de los generadores de imágenes: el texto ilegible o mal ubicado dentro de la composición. Según la empresa, separar la planificación del renderizado permite un control más preciso sobre cada elemento, de modo que se puede editar una parte de la imagen sin alterar el resto.

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Entrenado con plantillas de diseño, no con fotografías

A diferencia de la mayoría de los modelos de imágenes, que aprenden principalmente de fotografías, Craft fue entrenado con millones de plantillas hechas por personas de la biblioteca de Canva: pósters, publicaciones para redes sociales, presentaciones, infografías, menús y piezas con mucho texto.

La empresa sostiene que ese enfoque le da al modelo una comprensión más profunda de los principios de diseño, como la jerarquía visual y el espaciado, en lugar de limitarse a imitar el aspecto de imágenes terminadas.

Canva entrenó a su IA Craft con las pantillas que ofrece su servicio.

Canva afirmó que, tras el entrenamiento inicial, ajustó el modelo con aprendizaje por refuerzo y con retroalimentación de sus diseñadores profesionales, que evaluaron más de 25 mil comparaciones entre pares de imágenes frente a modelos de la competencia. Según la empresa, cuando las evaluaciones automáticas y el juicio humano no coincidían, prevaleció el criterio de los diseñadores.

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La compañía afirmó que Craft debutó en el cuarto puesto entre los modelos de generación de imágenes más avanzados según DesignArena, una plataforma de evaluación colaborativa del sector, y que eso convierte a su laboratorio de investigación en el segundo más avanzado del mundo en esta categoría. TechCrunch, que citó el mismo ranking, no pudo verificarlo de forma independiente más allá de lo informado por Canva.

Una base de más de 250 millones de usuarios

Canva aseguró que más de 250 millones de personas usan la plataforma y crean más de 400 diseños por segundo, una escala que, según la empresa, exigió optimizar la velocidad del modelo mediante una técnica de destilación que redujo la cantidad de pasos necesarios para generar cada imagen. Ese trabajo sienta las bases de Craft-fast y Craft-ultrafast, dos versiones más económicas que la empresa prometió lanzar próximamente.

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TechCrunch recordó que Canva ya contaba con varios modelos de imágenes de terceros integrados en su plataforma, por lo que el nuevo sistema propio también le permitiría a la empresa reducir costos de licenciamiento con otros proveedores de inteligencia artificial. El medio agregó que investigadores de Leonardo.ai, la plataforma de generación de imágenes que Canva compró en 2024, participaron en el desarrollo de Craft.

Craft, la IA de generación de imágenes de Canva, debutó en el cuarto puesto entre los modelos más avanzados de generación de imágenes, según DesignArena.

Las imágenes generadas con Craft pueden convertirse en diseños editables por capas a través de Magic Layers, otra herramienta de Canva que separa los elementos de una imagen para que puedan modificarse por separado. La empresa planea además sumar Craft a Canva MCP, un conector que permitirá a asistentes de inteligencia artificial externos, como ChatGPT y Gemini, generar imágenes listas para usar dentro de un flujo de trabajo más amplio.

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Según TechCrunch, Canva proyectaba 4.000 millones de dólares en ingresos el año anterior, aunque recortó su pronóstico de crecimiento para este año. El lanzamiento de Craft se da en ese contexto, mientras la empresa intenta diferenciarse de otras plataformas que también integran generación de imágenes con inteligencia artificial.

La compañía indicó que el acceso a través de Canva MCP estará disponible próximamente, sin precisar una fecha exacta, y que las versiones Craft-fast y Craft-ultrafast se lanzarán en los próximos meses.