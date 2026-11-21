La Anatel autorizó nuevas frecuencias para que Starlink amplíe su operación en Brasil.

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) formalizó el 19 de noviembre, en el Diario Oficial de la Unión, nuevas frecuencias para Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX. Incluyen una banda pensada para conectar teléfonos celulares directamente con satélites y varias subfranjas para ampliar la capacidad de la red.

Se trata de dos autorizaciones. La primera modifica el permiso que la empresa tenía desde 2025 y le suma frecuencias en las bandas Ku, Ka y Q/V, según informó el medio especializado TELETIME. La segunda le concede un derecho nuevo en la llamada banda S, cerca de los 2 GHz.

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En la banda S, Starlink recibió un bloque de 15 MHz para subida y otros 15 MHz para bajada de datos. Un tramo de 10+10 MHz vale hasta el 10 de febrero de 2038 y otro de 5+5 MHz, solo hasta el 5 de junio de 2029. El Ato 14.181 fija un máximo de 7.500 satélites.

La empresa había pedido el doble: 30+30 MHz, la totalidad de la banda S disponible para este uso en Brasil. Después presentó una solicitud subsidiaria por la mitad, que fue la aprobada, según el portal Telesíntese.

La banda S habilitada para Starlink está destinada a futuras conexiones directas entre satélites y celulares. (Starlink)

Una excepción temporal a la regla de la Anatel

En mayo de 2026, la agencia había dividido la banda S en tres bloques de 10+10 MHz, con un máximo de uno por empresa. El tramo extra de Starlink es una excepción hasta junio de 2029, cuando vence el derecho de la estadounidense EchoStar, que tiene prioridad sobre esas frecuencias. Luego la empresa volverá a los 10+10 MHz.

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El consejero Alexandre Freire, relator del caso, planteó que el arreglo transitorio puede funcionar como “un ambiente experimental controlado”, según Telesíntese. La agencia podrá reunir datos sobre sistemas de conexión directa con distintos anchos de banda y usarlos para revisar la política de esa banda.

El Consejo Directivo aprobó ambos pedidos por cuatro votos a uno el 9 de octubre. El consejero Edson Holanda votó en contra. Según los acuerdos, el acto de autorización solo se emite cuando la empresa comprueba el pago de un precio público de R$ 102.677 por cada uno.

AST SpaceMobile, otra empresa de satélites, también quedó con 15+15 MHz en la misma banda: la Anatel le amplió el bloque y publicó su acto el 17 de noviembre, según TELETIME. Podrá operar hasta 248 satélites.

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La expansión de la constelación de Starlink en Brasil mantiene un límite de 11.908 satélites autorizados. (Foto: Starlink)

Las nuevas bandas no habilitan por sí solas el servicio al celular

La Anatel aclaró que la autorización de la banda S no autoriza por sí misma la oferta de conexión directa entre satélites y celulares. Según el medio Mixvale, que citó la nota, la empresa no había pedido licencia comercial y no hay teléfonos compatibles homologados.

Starlink prevé comenzar en 2027 el despliegue de la nueva generación de satélites para esa banda, de acuerdo con la documentación que examinó la agencia, citada por Telesíntese. La primera oferta de satélite en el celular que se lanzó en Brasil, la de Vivo en octubre, usa otra frecuencia, según el análisis de Transmitter.

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Las bandas Ku, Ka y Q/V, en cambio, apuntan a la internet fija. Según la documentación enviada a la Anatel, Starlink las necesita para sus satélites de tercera generación, que la empresa dice que superarán 1 terabit por segundo. La agencia indicó que son proyecciones de la compañía, no resultados verificados en Brasil.

Brasil avanza en la regulación de servicios satelitales para ampliar la conectividad móvil en zonas sin cobertura terrestre. (Starlink)

La decisión mantiene el límite de 11.908 satélites para la constelación en el país y la vigencia de la autorización principal hasta el 28 de marzo de 2027, según Telesíntese. La Anatel exige además cumplir reglas de coordinación para no causar interferencias a otros sistemas.

La Anatel ya había advertido en abril de 2025 sobre riesgos de competencia, de sostenibilidad espacial y de soberanía digital que la regulación vigente no cubría, cuando aprobó sumar 7.500 satélites a los 4.408 que Starlink tenía autorizados desde 2022.

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Starlink tenía 936.807 accesos de banda ancha fija en Brasil en agosto de 2026, el 1,62% del total, según un análisis de Transmitter sobre datos abiertos de la Anatel. Es el 85,1% de los accesos satelitales y más del doble que un año antes.