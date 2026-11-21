Una falsa página para jugar GTA VI en PC puede llevar a ejecutar comandos maliciosos en Windows. EFE/Sascha Steinbah

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ClickFix es una técnica de estafa que convence a la víctima de copiar y ejecutar un comando en su propia computadora. Esta semana, la empresa de seguridad Bitdefender la detectó en un sitio que ofrece jugar GTA VI en Windows y que ordena pulsar las teclas Win+R, pegar un texto y presionar Enter.

El 20 de noviembre, los investigadores de Bitdefender Labs publicaron su análisis. Según la compañía, el comando descarga un programa que roba datos y que se disfraza de lanzador del videojuego mientras trabaja en segundo plano.

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En la técnica no hay una falla del sistema que explotar: el atacante no necesita romper nada. Le basta con que el usuario siga unas instrucciones que parecen un trámite técnico normal. Por eso, según Microsoft, puede esquivar los programas de seguridad automáticos.

La estafa ClickFix usa supuestas verificaciones técnicas para engañar a los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el engaño

Microsoft describió la técnica en un informe del 21 de agosto de 2025. Una campaña suele comenzar con un correo fraudulento, un anuncio malicioso o una web comprometida que lleva a una página señuelo. Allí se pide resolver una verificación, como un CAPTCHA, o corregir un supuesto error.

Las instrucciones indican abrir el cuadro Ejecutar de Windows, la terminal o PowerShell, y pegar un comando. Muchas veces la página ya lo dejó copiado en el portapapeles sin que la persona lo note. Al ejecutarlo, el equipo descarga el programa dañino.

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Bitdefender, en otro artículo sobre la técnica, menciona mensajes típicos del señuelo: “Tu navegador falló la verificación”, “Se requiere validación de seguridad” o “Falló la comprobación de Cloudflare”. La empresa añade que los comandos suelen venir ofuscados, es decir, escritos para que nadie entienda qué hacen.

Nunca pegues comandos de una web en Ejecutar, PowerShell o la terminal sin saber qué hacen. REUTERS/Toby Melville

El caso del falso cliente de GTA VI

Según Bitdefender, el sitio no promete una versión jugable descargada desde Rockstar Games, porque sería sospechoso. Al no existir una versión oficial para PC, presenta un cliente para transmitir el juego desde una consola Xbox o PlayStation. La página aclara que no tiene relación con Rockstar ni con Take-Two Interactive.

Ofrece dos vías: descargar un archivo comprimido y abrir GTA6Cloud.exe, o pegar el comando. Este inicia PowerShell, la herramienta de comandos de Windows, con una opción que omite sus restricciones, baja un script y lo ejecuta sin que el usuario lo revise antes.

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Mientras la pantalla muestra una página temática con el tráiler del juego, el programa descarga otros dos archivos y oculta la carpeta. Usa una utilidad legítima de Windows para cargar el componente malicioso y se inyecta en procesos del sistema para pasar inadvertido.

El malware puede robar contraseñas, cookies, datos de Steam, Discord y billeteras de criptomonedas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado, según los investigadores, es un programa ladrón de información escrito en el lenguaje Rust. Puede copiar contraseñas, cookies y credenciales guardadas de los navegadores, datos de Discord, Steam y billeteras de criptomonedas, además de claves de servicios de inteligencia artificial y de desarrollo. También accede al portapapeles y toma capturas de pantalla.

Bitdefender indicó que su producto Total Security detectó la amenaza y protegió a sus usuarios. Los investigadores de Darktrace observaron un sitio de aspecto similar, pero su descripción del archivo malicioso apuntaba a otro programa dañino, según Bitdefender.

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Qué hacer ante las señales y si ya ocurrió

Bitdefender recomienda no pegar en Ejecutar, PowerShell o el Símbolo del sistema comandos tomados de una web, salvo que se entienda qué hacen y se confíe en la fuente. También considera señal de alarma cualquier instrucción que pida saltar restricciones, desactivar el antivirus o crear exclusiones de seguridad. Para un juego, conviene verificar su disponibilidad en los canales oficiales del editor.

Si el comando ya se ejecutó, la empresa indica tratar el equipo como comprometido. Hay que desconectarlo de internet y analizarlo con un programa de seguridad confiable. Si la herramienta no confirma que eliminó la infección, sugiere pedir ayuda a un profesional o reinstalar Windows desde un medio de instalación confiable.

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Ante una descarga sospechosa, desconectá el equipo de internet y cambiá las contraseñas desde otro dispositivo seguro. (Freepik)

Desde otro dispositivo limpio, se deben cambiar las contraseñas, empezando por la del correo, y cerrar las sesiones activas. Después, revisar actividad desconocida, datos de recuperación modificados, reglas de reenvío de correo y movimientos que no se reconozcan. Quien use billeteras de criptomonedas debe revisarlas también desde un dispositivo limpio y avisar al proveedor ante cualquier anomalía.

Quien solo visitó el sitio sin ejecutar el comando ni abrir el archivo descargado no completó la cadena de infección descrita, según Bitdefender. Microsoft aconseja a las organizaciones capacitar a sus usuarios y, cuando no sea necesario, impedir el uso del cuadro Ejecutar.

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