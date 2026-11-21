Temu quedó bajo la lupa de la Comisión Europea por la presunta venta de productos ilegales e inseguros. REUTERS/Dado Ruvic

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La Comisión Europea concluyó de forma preliminar que Temu incumple la Ley de Servicios Digitales, la norma que obliga a las grandes plataformas a proteger a sus usuarios, porque no toma medidas eficaces para evitar que se vendan productos ilegales. El anuncio se hizo el 17 de noviembre.

La plataforma china de compras en línea podría recibir una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial y una orden de corregir la infracción si Bruselas confirma su postura.

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La Comisión señaló tres fallas: controles ineficaces para verificar que los productos cumplan las normas, un sistema débil de moderación de contenidos y un régimen de sanciones a vendedores que no disuade.

“Comprar en línea no debería implicar el riesgo de adquirir productos ilegales e inseguros”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. Según ella, las plataformas son responsables de proteger a los usuarios frente a esos riesgos.

Bruselas concluyó preliminarmente que los controles de Temu no protegen de forma suficiente a los consumidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Controles que no revisan el producto

Según la Comisión, Temu exige a los vendedores informes de pruebas de seguridad solo para una parte muy pequeña de los productos. Cuando los pide, con frecuencia no los verifica.

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La empresa clasifica juguetes, electrónica y cosméticos como categorías de alto riesgo, pero no les da prioridad en las inspecciones físicas. Tampoco siguió con regularidad los resultados de controles por muestreo ni aumentó las inspecciones al crecer la cantidad de productos publicados.

La moderación, indicó el organismo, se centra en la información de cada publicación y en las condiciones de uso de Temu, no en la seguridad del producto. Además, la cantidad de moderadores humanos no creció al ritmo de los anuncios.

La plataforma podría enfrentar una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

Un funcionario de la Comisión resumió ante periodistas, según Agence Europe, que la plataforma “revisa los papeles en lugar del producto” y actúa después de que las publicaciones están en línea, no antes.

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Sanciones que no alcanzan al vendedor

El sistema de sanciones se aplica a tiendas individuales y no a los comerciantes que las operan. Un vendedor al que le cierran una tienda puede seguir vendiendo desde otras.

La Comisión también halló que un comerciante puede acumular muchas infracciones graves, entre ellas vender productos que no superan los controles de seguridad, antes de que Temu suspenda alguna de sus tiendas.

La investigación europea cuestiona los mecanismos de Temu para verificar la seguridad de juguetes, electrónicos y cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segunda acción en seis meses

Temu rechazó las conclusiones. “Discrepamos respetuosamente”, dijo la empresa en un comunicado citado por Euronews, y afirmó que sus medidas mitigan de forma eficaz el riesgo y que espera una “resolución amistosa”.

En mayo de 2026, la Comisión ya había multado a Temu con 200 millones de euros por no evaluar de forma adecuada el riesgo de venta de productos ilegales. En octubre aprobó el plan de acción que la empresa presentó para corregir esa falta.

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Los nuevos hallazgos forman parte del procedimiento formal que Bruselas abrió en octubre de 2024, que también examina el diseño potencialmente adictivo del servicio, los sistemas de recomendación y el acceso de investigadores a los datos.

Temu puede ahora examinar el expediente y responder por escrito. La Comisión consultará en paralelo a la Junta Europea de Servicios Digitales antes de decidir si adopta una decisión de incumplimiento.