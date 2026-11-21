Los correos fraudulentos aseguran que algunos mensajes quedaron retenidos durante la interrupción de Microsoft 365 y podrían borrarse en 24 horas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Una campaña de correos fraudulentos está aprovechando la reciente interrupción de Microsoft 365 para engañar a sus usuarios. Los mensajes se presentan como avisos oficiales de la compañía y advierten que algunos correos quedaron retenidos durante la caída. Para recuperarlos, piden pulsar un enlace antes de que se eliminen en 24 horas.

La amenaza busca provocar una reacción rápida. Al sugerir que los mensajes están en riesgo de desaparecer, el correo presiona a quien lo recibe para que actúe sin comprobar primero quién lo envió. El enlace no lleva a una página oficial de Microsoft: los enlaces analizados por la compañía redirigían a sitios externos.

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Microsoft considera que el propósito probable de la campaña es robar las credenciales de acceso a las cuentas. Sin embargo, no confirmó que se hayan comprometido cuentas ni que los mensajes analizados distribuyeran programas maliciosos. La alerta de seguridad se refiere a una campaña detectada después de la caída del servicio, no a una filtración confirmada.

Microsoft advierte que sus avisos legítimos sobre el servicio no dirigen a páginas externas para recuperar correos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo funciona el engaño

El correo imita una notificación relacionada con el estado de Microsoft 365. Afirma que algunos mensajes quedaron retenidos durante la interrupción y que el usuario debe recuperarlos antes de que venza el plazo de 24 horas. El botón o enlace incluido promete resolver el problema, pero puede llevar a una página controlada por los estafadores.

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Si la persona ingresa allí su correo y contraseña, los delincuentes podrían quedarse con esos datos e intentar utilizarlos para acceder a la cuenta. En el caso de una cuenta de trabajo, el acceso también puede exponer comunicaciones, documentos o servicios vinculados, dependiendo de los permisos y protecciones que tenga la organización.

La campaña se apoya en un contexto que hace creíble el mensaje: Microsoft 365 sufrió una interrupción el 12 de noviembre que afectó a servicios como Outlook. Según lo informado por la compañía, la caída se originó en un fallo técnico de sus servidores y no estuvo relacionada con un ciberataque. Los estafadores utilizan ese episodio para dar apariencia de urgencia y conectar la falsa alerta con un problema que los usuarios sí pudieron haber experimentado.

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La campaña detectada por Microsoft busca que los usuarios pulsen enlaces que podrían conducir a páginas diseñadas para robar credenciales. EFE/EPA/NEIL HALL

Microsoft Threat Intelligence detectó los correos el 13 de noviembre y publicó un análisis el día 16. La empresa informó que los envíos estaban dirigidos a organizaciones de distintos sectores y regiones. Aunque la compañía considera probable que el objetivo sea obtener credenciales, no aseguró que los atacantes hayan conseguido entrar en las cuentas de los destinatarios.

Cómo comprobar si el aviso es real

Microsoft recomienda revisar el estado del servicio desde el centro de administración de Microsoft 365. La compañía también advierte que sus comunicaciones legítimas sobre el estado de la plataforma no envían a los usuarios a dominios externos para recuperar supuestos correos retenidos.

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Ante un mensaje de este tipo, conviene no pulsar el botón ni responder. Si existe una duda sobre el buzón, es más seguro abrir Outlook desde la aplicación o escribir directamente la dirección oficial en el navegador. También se puede consultar al equipo de soporte o tecnología de la organización, en especial si se trata de una cuenta laboral.

Si alguien ingresó su contraseña en un enlace sospechoso, debe cambiarla, cerrar las sesiones activas y revisar la actividad de su cuenta. EFE/EPA/NEIL HALL

Si alguien ya ingresó sus datos en la página enlazada, debe cambiar la contraseña cuanto antes y cerrar las sesiones abiertas. También se recomienda revisar el historial de actividad y comprobar que no se hayan añadido reglas de reenvío que envíen los mensajes a otra dirección. En una cuenta de trabajo, se debe informar al área de tecnología para que revise posibles accesos sospechosos.

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La amenaza de que los correos desaparecerán en un día es el anzuelo de esta campaña. La caída de Microsoft 365 pudo causar retrasos y problemas de acceso, pero eso no significa que los mensajes estén a punto de borrarse ni que sea necesario recuperarlos desde un enlace recibido por correo.