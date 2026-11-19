Más de 18 mil jóvenes formalizaron su inscripción en el Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior de El Salvador para el ciclo 01/2027. (Cortesía: Dirección de Integración)

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Más de 18 mil jóvenes formalizaron su inscripción en 46 instituciones de El Salvador para el ciclo 01/2027, dentro del Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior para el Florecimiento Salvadoreño, que reemplaza el esquema selectivo de becas por un modelo de acceso ampliado a universidades, escuelas técnicas y centros de formación vocacional.

La cifra representa un aumento del 70% frente a 2026, cuando ingresaron alrededor de 11 mil becados. Para 2027, los nuevos estudiantes se sumarán a los 13.500 jóvenes que ya cursan estudios superiores mediante este mecanismo, con una proyección de más de 31.500 becados.

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Las actividades de bienvenida comenzaron el 18 de noviembre en el Multigimnasio Don Bosco, con cerca de cuatro mil asistentes. La segunda jornada se realizará el 19 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, donde se espera la participación de más de 10 mil personas.

Más cupos y carreras para la matrícula de 2027

La gira continuará el 11 de diciembre en Palenque, Santa Ana, con más de cuatro mil participantes. Finalizará el 13 de diciembre en FUSALMO San Miguel, con dos jornadas que reunirán a más de siete mil personas entre estudiantes, familiares, autoridades educativas e invitados.

La proyección del sistema estima más de 31.500 becados en 2027 tras un aumento del 70% frente a la matrícula previa. (Imagen de cortesía)

Más de 10 mil de los jóvenes inscritos son mujeres. Las 46 instituciones de educación superior que participan en la convocatoria ofrecen más de 46 mil cupos con becas para el próximo ciclo.

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La expansión contrasta con el acceso registrado en años anteriores, cuando solo entre 1% y 3% de los estudiantes de institutos nacionales llegaba a la universidad. El Programa Proceso Formativo alcanzó a 663 instituciones educativas de zonas urbanas y rurales.

El 40% de la matrícula obtuvo una certificación DI y accedió a una oferta de 600 carreras presenciales, semipresenciales y virtuales. La incorporación también incluyó este año a alumnos de colegios privados de bajos aranceles.

La propuesta académica aumentó la participación en áreas STEAM, vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Más de siete mil jóvenes se inscribieron en esas carreras para 2027, entre ellos 3.475 mujeres.

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El Programa Proceso Formativo cubrió 663 instituciones de zonas urbanas y rurales para elevar el acceso histórico a la formación superior. (Imagen de cortesía)

De 37 a 46 instituciones participantes

Las universidades, escuelas técnicas y centros de formación técnico-vocacional ampliaron su participación en el sistema. En 2026, 37 instituciones ofrecieron más de 21.400 cupos con becas; para el siguiente ciclo, el número de entidades ascendió a 46.

El nuevo modelo se presenta como una política pública basada en la Cultura de la Integración, con el objetivo de extender las oportunidades de formación superior a familias que antes no accedían a ellas. La inscripción de los nuevos becados involucró el acompañamiento de docentes, directores de centros educativos y familias.

La cifra definitiva de beneficiarios para 2027 se dará a conocer en diciembre.