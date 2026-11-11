El remake de "Zelda: Ocarina of Time" vendió 5,2 millones de copias en cuatro días

El título debutó a nivel internacional con un precio de 59,99 dólares y alcanzó 96 puntos en Metacritic (Nintendo)

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Nintendo vendió más de 5,2 millones de copias de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para la consola Switch 2 en los primeros cuatro días tras su lanzamiento, el 5 de noviembre. Es la mayor cifra de ventas en un estreno de un juego publicado por la marca para esa consola, según informó la compañía.

De ese total, 810.000 unidades se vendieron en Japón, precisó la empresa en su comunicado. El juego es una recreación completa del título original de 1998 para la consola Nintendo 64, con gráficos renovados y mejoras de jugabilidad que preservan la experiencia original, indica la compañía.

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El juego salió a la venta en todo el mundo a USD 59.99. Bloomberg informó que acumula 96 puntos sobre 100 en Metacritic, un sitio que reúne las notas de la prensa y de los jugadores, tanto en la valoración de los críticos como en la de los usuarios.

Solo Mario Kart World vendió más unidades en la Switch 2, según Bloomberg, que recordó que ese título formó parte del paquete de lanzamiento de la consola. El remake de Zelda ya superó las ventas acumuladas de Donkey Kong Bananza, otro título popular de 2025.

El remake de Zelda superó la cifra acumulada de ventas de Donkey Kong Bananza en la consola Switch 2 (Nintendo)

Una consola que esperaba un éxito

Bloomberg describió el primer año de la Switch 2 como irregular, con precios de equipos más altos por el encarecimiento de la memoria. El medio comparó el efecto potencial con el de la primera Switch, que en 2017 salió con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y atrajo a jugadores ajenos a Nintendo.

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Nintendo confirmó oficialmente que vendió más de 26 millones de consolas Switch 2 en total, según informó la compañía en su comunicado.

Antes del comunicado ya había indicadores. El sitio Nintendo Everything recordó que el juego tuvo el segundo mayor estreno de la serie Zelda en el Reino Unido y el mayor lanzamiento en formato físico de 2026 en ese país.

Nintendo vendió más de 5,2 millones de copias de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en sus primeros cuatro días en la consola Switch 2 (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El lugar del remake dentro de la serie

Según el cálculo de TheGamer, con 5,2 millones el remake ya es el octavo título más vendido de la serie. Superó a Phantom Hourglass, con 4,76 millones, y a A Link to the Past, con 4,61 millones, y quedó por detrás de la versión de Ocarina para la Nintendo 3DS, con 6,44 millones.

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El medio también calculó que le faltan unos 1,31 millones de copias para superar al primer The Legend of Zelda, de 1986, y que el Ocarina original de 1998 vendió 7,6 millones. La saga cumple 40 años en 2026. Los títulos más vendidos de la serie, siempre según TheGamer, son Breath of the Wild, con casi 35 millones de copias, y Tears of the Kingdom, con 21,73 millones.

El remake también tiene una prueba pendiente en Estados Unidos. Nintendo Everything indicó que habrá que esperar a la publicación del informe de ventas de noviembre de la consultora Circana, prevista para el 17 de diciembre, para conocer su desempeño en ese mercado.

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