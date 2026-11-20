La Legislatura de Neuquén aprobó con 26 votos favorables la ley de protección de tierras productivas bajo riego.

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La Legislatura de Neuquén aprobó una ley de protección de las tierras productivas bajo riego, una norma que establece zonas específicas para preservar la actividad agropecuaria frente al avance urbano y la instalación de usos ajenos al sector.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, obtuvo 26 votos a favor y dos en contra. El respaldo reunió a legisladores oficialistas y opositores, en una provincia donde el crecimiento asociado a Vaca Muerta incrementó la presión sobre el suelo rural.

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El proyecto había sido presentado por el mandatario durante la apertura de las sesiones ordinarias. En el debate legislativo participó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau.

La norma delimita áreas para sostener la producción y el riego

La ley establece una zonificación territorial para ordenar los usos del suelo. Su objetivo es impedir la división de las parcelas agrícolas y preservar las condiciones que permiten la actividad productiva, entre ellas la infraestructura de riego y drenaje.

Una de las categorías creadas es la de Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas. En esos sectores deberá conservarse el destino agropecuario de la tierra, junto con la continuidad de la superficie cultivable y el funcionamiento de los sistemas hídricos.

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La segunda categoría corresponde a las Áreas de Reserva para Expansión Productiva. Allí, los propietarios podrán mantener los usos legítimos ya existentes, bajo los requisitos fijados por la nueva legislación.

El crecimiento demográfico y energético elevó la presión sobre las zonas rurales

La expansión de la actividad petrolera y gasífera convirtió a Neuquén en uno de los principales polos económicos del país. A la vez, el aumento de la población y la demanda de infraestructura generaron una mayor competencia por las tierras cercanas a los centros urbanos.

La norma busca establecer límites para esa expansión y proteger las áreas destinadas a alimentos. La planificación territorial apunta a evitar que se pierdan suelos cultivables y obras de riego por cambios de uso no vinculados con la producción primaria.

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El gobierno provincial sostiene que el marco legal permite compatibilizar el desarrollo energético con las actividades agrícolas. La apuesta incluye consolidar producciones tradicionales y atraer inversiones en proyectos de invernaderos e hidroponía.

Los productores reclaman previsibilidad para proyectos de largo plazo

La actividad agropecuaria requiere plazos extensos de recuperación de la inversión. En el caso de los frutales, una plantación puede comenzar a dar cosechas comerciales recién entre el quinto y el sexto año.

Por eso, la seguridad jurídica sobre el uso del suelo aparece como uno de los ejes de la ley. La regulación ofrece un marco para que productores e inversores definan proyectos sin que la expansión de otras actividades altere el destino de las parcelas.

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Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, destacó que el sector venía planteando esta necesidad desde hace años. “Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores”, afirmó.

Rozza también señaló que el ordenamiento puede beneficiar al Estado y a las actividades económicas que conviven en la provincia. Según planteó, la producción agropecuaria y el desarrollo de Vaca Muerta pueden sostenerse de forma simultánea si existen reglas territoriales claras.

Río Negro analiza una iniciativa con objetivos similares

La sanción de la ley neuquina despertó interés en la región. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén trabaja en una propuesta para establecer una herramienta semejante en territorio rionegrino, adaptada a las condiciones de esa provincia.

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