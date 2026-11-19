Según estimaciones de CAPORC, el 70% de la carne de cerdo consumida en Costa Rica es nacional, mientras que el 30% corresponde a importaciones. Crédito: Captura Asamblea Legislativa

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La Cámara Costarricense de Porcicultores (CAPORC) lanzó una advertencia sobre las dificultades económicas que enfrenta la producción nacional de carne de cerdo, al denunciar que las restricciones para acceder a créditos, el aumento de las importaciones y las deficiencias en la fiscalización comercial están afectando la competitividad del sector.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, representantes de la organización expusieron los principales obstáculos que enfrentan los pequeños y medianos productores para mantener sus operaciones y competir con la carne procedente del extranjero.

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Uno de los señalamientos más fuertes estuvo relacionado con el sistema financiero, debido a que, según los porcicultores, las entidades bancarias consideran su actividad de alto riesgo y establecen requisitos que dificultan obtener recursos para invertir o mantener sus negocios.

“El sector pecuario y el sector porcino tienen los créditos cerrados prácticamente, porque somos sector de riesgo”, manifestó Johanna Rodríguez, vicepresidente de la Cámara, durante la audiencia legislativa.

La organización aseguró que algunos productores han enfrentado situaciones de quiebra y que actualmente deben recurrir al financiamiento otorgado por sus propios proveedores.

Productores denuncian obstáculos para acceder a financiamiento

Los representantes explicaron que la falta de crédito constituye una de las principales limitaciones para fortalecer la producción porcina en Costa Rica.

Según indicaron, los requisitos establecidos por las instituciones financieras resultan excesivos, especialmente para aquellos productores que carecen de las garantías necesarias.

La Cámara también cuestionó las dificultades para acceder a los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo, que deberían representar una alternativa de financiamiento para actividades productivas.

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“Cuando llegamos a sacar un crédito, los requisitos son exageradamente altos. Tampoco tenemos acceso a la parte de los créditos de Banca para el Desarrollo”, señalaron.

Ante esta situación, los porcicultores consideran necesario impulsar herramientas que incluyan financiamiento, asistencia técnica, capacitación y seguros agropecuarios.

La Cámara Costarricense de Porcicultores denunció ante la Asamblea Legislativa las dificultades económicas que enfrenta el sector productor de carne de cerdo. Crédito: Captura Asamblea Legislativa

Critican competencia desigual con las importaciones

Otro de los temas centrales fue el impacto de la apertura comercial sobre la producción nacional.

Los representantes señalaron que, pese a los tratados de libre comercio suscritos por Costa Rica, los productores locales enfrentan dificultades para colocar sus productos en mercados internacionales.

En contraste, consideran que la carne importada encuentra mayores facilidades para ingresar al mercado costarricense.

La preocupación se produce en un contexto en el que, según estimaciones recientes de CAPORC, aproximadamente el 70% de la carne de cerdo consumida en Costa Rica es de producción nacional, mientras que el 30% restante proviene de importaciones.

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Durante la audiencia, diputados cuestionaron si estas diferencias responden a restricciones comerciales aplicadas por otros países o a una fiscalización insuficiente de las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Los porcicultores buscan impulsar campañas que promuevan el consumo de carne de cerdo costarricense y fortalezcan la competitividad de pequeños y medianos productores. Crédito: Captura Asamblea Legislativa

Señalan al MEIC por falta de controles

La Cámara también cuestionó el trabajo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en la verificación del etiquetado y la identificación del origen de la carne comercializada.

Según los productores, en algunos establecimientos los consumidores no pueden distinguir claramente si adquieren carne nacional o importada.

“Fallan todos. El MEIC no tiene los recursos para fiscalizar. Los que fiscalizamos somos nosotros con nuestros recursos”, denunciaron.

Incluso mencionaron etiquetas que incluyen opciones para señalar el origen del producto, pero que, según afirmaron, no están debidamente marcadas.

Buscan incentivar el consumo de carne nacional

Ante este panorama, la Cámara planteó impulsar una campaña de información dirigida a los consumidores para destacar la calidad de la producción costarricense y promover su compra.

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La iniciativa pretende generar mayor conciencia sobre la procedencia de la carne que se comercializa en supermercados y carnicerías.

Los porcicultores insistieron en que necesitan condiciones más equilibradas para competir, mejores oportunidades de financiamiento y mayor supervisión del mercado.

La discusión continuará en la Asamblea Legislativa, donde se analizan herramientas de apoyo al sector agropecuario, incluidos mecanismos de aseguramiento que podrían beneficiar a productores pequeños y medianos.