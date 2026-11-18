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Una falla de seguridad detectada en Java, una tecnología que permite que funcionen desde aplicaciones empresariales hasta servicios de bancos, hospitales y organismos públicos, puso en alerta a compañías de todo el mundo. Oracle publicó el martes 17 de noviembre una actualización para corregir el problema, identificado como Java4Shell.

Java es un lenguaje de programación muy utilizado para crear programas y plataformas. También es la base sobre la que corren muchas aplicaciones ya instaladas en servidores de empresas e instituciones. The New York Times informó que se usa en alrededor del 90 % de las compañías que integran la lista Fortune 500.

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La firma de ciberseguridad Calif halló la vulnerabilidad con apoyo de GPT-6 Cyber, un modelo de OpenAI orientado a la búsqueda de fallas. El defecto recibió una puntuación de 9,2 sobre 10 en la escala que mide la gravedad de este tipo de riesgos.

La falla podría abrir la puerta a accesos no autorizados

El problema está en una función de Java que ayuda a procesar información enviada en forma de texto, una tarea habitual en inicios de sesión, cargas de archivos e intercambios de datos entre sistemas. En ciertos equipos, esa función puede cometer un error al recibir información preparada de manera maliciosa.

Si se dan las condiciones necesarias, un atacante remoto podría leer datos reservados o tomar control de un sistema sin contar con usuario y contraseña. Calif aclaró que no existe una forma única de aprovechar la falla en todos los casos, por lo que el riesgo cambia según la aplicación y la configuración de cada organización.

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La empresa probó el problema en herramientas utilizadas por compañías, entre ellas Keycloak, Jira y Confluence de Atlassian, JFrog Artifactory y Jenkins. También detectó posibles escenarios de riesgo en otros programas que requieren que el atacante ya haya iniciado sesión. La lista no incluye todos los servicios que podrían verse alcanzados.

El alcance depende de la versión de Java y del equipo utilizado

Java4Shell afecta a determinadas versiones de OpenJDK, la implementación más extendida de Java, y a distribuciones basadas en ella. Entre estas figuran Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Red Hat OpenJDK, Oracle Java SE y Oracle GraalVM for JDK.

La falla no impacta en todos los dispositivos que usan Java. Calif indicó que se presenta en servidores con procesadores específicos, habituales en algunos centros de datos, mientras que los equipos con procesadores ARM64 no están afectados. Por eso, las organizaciones deben revisar tanto la versión de Java instalada como el tipo de hardware que usan.

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La investigación fue coordinada con agencias de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que integran la alianza Five Eyes, además de empresas como Google y Microsoft. El objetivo fue dar tiempo a los proveedores y usuarios para aplicar medidas de protección antes de divulgar los detalles del caso.

Oracle recomienda instalar la actualización de seguridad

La principal recomendación es actualizar Java con el parche distribuido por Oracle y comprobar qué versiones funcionan en los servidores de cada organización. Calif también mencionó alternativas temporales para desactivar una función de aceleración en algunos equipos, aunque señaló que esa medida debe aplicarse con cuidado y no reemplaza la actualización.

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El caso vuelve a mostrar cómo la inteligencia artificial puede acelerar la búsqueda de errores informáticos. Calif sostuvo que el investigador Quang Luong detectó la falla en cerca de una hora y desarrolló una primera prueba en dos horas más. La rapidez de ese proceso eleva la importancia de mantener los programas actualizados, en especial cuando sostienen servicios esenciales.

Una recomendación para los usuarios

Para quienes usan computadoras personales o aplicaciones bancarias, la recomendación es mantener actualizado el sistema operativo y descargar las actualizaciones de las apps apenas estén disponibles desde tiendas oficiales. Esta falla afecta sobre todo a los sistemas que operan las empresas, por lo que los usuarios no suelen tener que instalar un parche de Java por su cuenta. De todos modos, conviene evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, no instalar aplicaciones fuera de los canales oficiales y comunicarse con el banco ante cualquier movimiento o aviso inusual.

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