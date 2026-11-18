Estados Unidos extraditó desde Guatemala a dos hombres acusados por el presunto envío de 150 kilos de cocaína hacia Atlanta. (Cortesía: DEA Atlanta)

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Dos hombres, uno de nacionalidad salvadoreña y otro guatemalteco, fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por un presunto plan de envío de 150 kilos de cocaína hacia Atlanta, Georgia.

El caso, anunciado este miércoles 18 de noviembre por la Administración para el Control de Drogas (DEA), involucra una ruta que habría partido de Colombia y atravesado Guatemala y México.

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Los acusados son Juan Carlos E., ciudadano salvadoreño de 44 años y residente en Guatemala, y Jorge Edy P., ciudadano guatemalteco de 53 años. Ambos son originarios de San Marcos, en el occidente guatemalteco, según el comunicado de la DEA.

Los dos comparecieron este miércoles ante un tribunal federal del Distrito Norte de Georgia, después de que Estados Unidos concretara su extradición desde Guatemala el martes.

Permanecen detenidos bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, sin derecho a fianza, a la espera del proceso judicial.

La acusación incluye cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína a escala internacional, intento de distribución internacional de esa droga y posesión de armas de fuego durante un delito de narcotráfico.

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La acusación penal comprende cargos por tráfico internacional de drogas y posesión de armas de fuego. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

La acusación señala una ruta de cocaína desde Colombia hasta el área metropolitana de Atlanta

De acuerdo con la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, la investigación se centra en la presunta actividad de la organización de narcotráfico Los Pochos, una estructura con sede en Guatemala que, según las autoridades estadounidenses, mantiene nexos con La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía estadounidense señaló que los extraditados habrían conspirado entre 2022 y 2023 para habilitar una ruta de transporte de cocaína desde Colombia. El cargamento habría pasado por territorio guatemalteco, continuado hacia México y tenido como destino final el área metropolitana de Atlanta.

Las autoridades frustraron en marzo de 2023 una operación para entregar 150 kilos de cocaína, equivalentes a unas 330 libras, en Guatemala a miembros de La Nueva Familia Michoacana, según el comunicado oficial.

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Un gran jurado federal de Atlanta presentó la acusación formal contra los dos hombres el 26 de marzo de 2024.

Tras aquella operación, ambos acusados evitaron la captura hasta que fueron arrestados por las autoridades guatemaltecas a comienzos de este año. La cooperación de la Policía Nacional Civil de Guatemala y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos resultó clave para la investigación y las extradiciones.

La Fiscalía identificó un plan de transporte de estupefacientes con origen en Colombia y escala en Guatemala y México. (Cortesía: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Norte de Georgia)

La DEA destacó que la investigación se apoyó en un trabajo conjunto de agencias estadounidenses y autoridades guatemaltecas. Michael J. Connolly, agente especial interino a cargo de la División de Campo de la DEA en Atlanta, afirmó que “la distancia no es una defensa y que las fronteras internacionales no son un escudo”.

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Por su parte, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg sostuvo que los acusados habrían intentado introducir cientos de libras de cocaína en Estados Unidos mediante vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

“Gracias a unos esfuerzos internacionales sólidos y altamente coordinados”, afirmó, las autoridades desarticularon el plan investigado.

La agente especial interina de Investigaciones de Seguridad Nacional para Georgia y Alabama, Ellen Johnson, señaló que las extradiciones envían un mensaje a las redes transnacionales que operan entre varios países. Según indicó, las fronteras no impedirán la persecución penal de sospechosos relacionados con cárteles.

La investigación está a cargo de la DEA y de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida como HSI por sus siglas en inglés. También interviene el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Atlanta, una alianza de agencias federales, estatales y locales creada bajo la Orden Ejecutiva 14159.

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La DEA recordó que la acusación formal contiene cargos y que ambos procesados conservan la presunción de inocencia.