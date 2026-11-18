Rockstar Games fijó el estreno de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 y Xbox Series X|S sin anunciar una fecha para computadoras personales. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

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Ya está disponible en varios países de OceaníaGrand Theft Auto VI, la nueva entrega de Rockstar Games que tiene precios distintos en cada país de América Latina y Europa, aun cuando el desarrollador del juego fijó una referencia global de USD 79,99 para la edición estándar.

La diferencia depende de la moneda de cada tienda, el tipo de cambio y los impuestos que se aplican a las compras digitales en cada país.

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El nuevo título de Rockstar Games estará disponible desde este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S para el resto de países. Por ahora, la compañía no anunció una fecha de lanzamiento para computadoras personales.

Las fichas oficiales de PlayStation y Xbox confirman tanto la fecha como el precio base de las dos versiones: estándar, por USD 79,99 y Ultimate Edition por USD 99,99.

La edición estándar de GTA VI tiene una referencia global de USD 79,99 y la versión Ultimate Edition cuesta USD 99,99. (REUTERS/Corey Rudy)

La distribución regional tiene diferencias. En algunos mercados, las consolas muestran el importe final en moneda local; en otros, sobre todo en PlayStation Store, el cobro se realiza en dólares y se suman cargas bancarias o tributarias.

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Cuál es el precio de GTA VI en Colombia, México y Argentina

En Colombia, Xbox ofrece la edición estándar por $339.900 pesos colombianos y la Ultimate Edition por $424.900. PlayStation Store, en cambio, factura USD 79,99 y USD 99,99, respectivamente.

México tiene una estructura más homogénea entre las dos plataformas. En Xbox, GTA VI aparece a $1.499 pesos mexicanos para la edición estándar y a $1.879 para la Ultimate Edition, con IVA incluido. En PlayStation Store, los valores de lista son de $1.292,24 y $1.619,83, a los que se añade el IVA.

El costo final del juego en América Latina depende del tipo de cambio, la moneda de la plataforma y los impuestos aplicados a las compras digitales. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

En Argentina, Xbox establece precios locales de $113.299 pesos argentinos para la versión estándar y $141.990 para la Ultimate Edition. En PlayStation 5, las referencias son de USD 79,99 y USD 99,99.

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Qué precio tiene GTA VI en Perú y Venezuela

En Perú, PlayStation Store mantiene los precios en dólares: USD 79,99 para la edición estándar y USD 99,99 para la Ultimate Edition. La primera equivale, de forma aproximada, a entre S/ 279 y S/ 299, según el tipo de cambio y el canal de compra.

En Venezuela no hay una tienda oficial de consola que publique los precios directamente en bolívares. La referencia es de USD 79,99 para la edición estándar y USD 99,99 para la Ultimate Edition.

Las tiendas digitales de PlayStation y Xbox en España fijaron la edición estándar en 79,99 euros con el impuesto al valor agregado incluido. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Cuál es el valor de GTA VI en Estados Unidos y España

En Estados Unidos, la edición estándar cuesta USD 79,99 y la Ultimate Edition, USD 99,99 antes de los impuestos estatales. El monto final puede variar de acuerdo con el estado desde el que se concrete la compra.

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En España, la edición estándar figura a 79,99 euros y la Ultimate Edition a 99,99 euros. Ambos importes ya incluyen el impuesto al valor agregado y se mantienen tanto en PlayStation Store como en la tienda digital de Xbox.

La precarga del título en consolas de última generación requiere alrededor de 212 GB de espacio libre de almacenamiento. (Europa Press)

Cómo se puede descargar GTA VI para jugar en diferentes consolas

GTA VI estará disponible en PlayStation Store para PlayStation 5 y en Microsoft Store para Xbox Series X|S. Las plataformas habilitaron la precarga antes del estreno y se estima que el título requerirá alrededor de 212 GB de espacio libre, un dato que obliga a revisar la capacidad disponible de la consola antes de la descarga.

La Ultimate Edition se comercializa en formato digital. Quienes opten por la edición estándar en formato físico podrán adquirir después una mejora por alrededor de USD 19,99, según la disponibilidad regional. La tienda de Rockstar Games ofrece pedidos directos en países donde cuenta con envíos habilitados, entre ellos Estados Unidos y varios territorios europeos.

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GTA VI sigue a Jason y Lucia, dos delincuentes que intentan abrirse camino en el estado ficticio de Leonida, una historia inspirada en robos, fugas, persecuciones y conflictos criminales locales.