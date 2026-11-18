Costco agotó 21 de sus 26 generadores eléctricos en línea tras la serie de fallas en los servicios de Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Costco, la cadena estadounidense de tiendas por membresía, registró un aumento de ventas de artículos de emergencia mientras se acumulan caídas de servicios tecnológicos en el país. Según el banco Mizuho, 21 de los 26 generadores eléctricos de alto precio que la empresa vende en línea estaban agotados el domingo 15 de noviembre.

El dato figura en una nota de Mizuho fechada el 16 de noviembre, que resumió Reuters. Los analistas, encabezados por David Bellinger, escribieron que la ansiedad tras la caída de Microsoft Outlook, la parálisis de los vuelos y las “preocupaciones apocalípticas” en redes sociales aumentaron las ventas de preparación para emergencias.

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Las ventas en tiendas ya establecidas, sin contar combustible, subieron 8,1% en octubre en Estados Unidos, según el banco. La última semana del mes implica un alza de 11% a 12%, y las consultas de Mizuho indican que ese ritmo se mantuvo a comienzos de noviembre.

Gary Millerchip, director financiero de Costco, dijo a Bloomberg que hacia fines de octubre la empresa notó más compras de arroz, enlatados, agua, papel, generadores y baterías, “en respuesta a una variedad de preocupaciones en redes sociales”. El aumento comenzó, por lo tanto, antes de las caídas de noviembre.

Gary Millerchip confirmó un incremento en las ventas de alimentos, agua y baterías motivado por mensajes en redes sociales (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Cinco días de fallas que el gobierno considera independientes

El jueves 12 de noviembre, Microsoft sufrió una caída mundial de Outlook y Teams, que atribuyó a una mejora previa de la capacidad de su red, según The Associated Press. La empresa informó que no hubo actividad maliciosa.

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Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación (FAA) detuvo todos los despegues del país durante más de cuatro horas, la pausa más larga desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, informó la BBC. La FAA responsabilizó a una mejora de su red de telecomunicaciones.

La Administración Federal de Aviación suspendió los despegues en todo el país durante más de cuatro horas por una mejora técnica (REUTERS/Brendan McDermid)

El lunes 16, un error de software en JPMorgan Chase dificultó el acceso a cuentas en varios bancos y al servicio de transferencias Zelle, y United Airlines retrasó unos 150 vuelos por una falla interna. El martes 17 cayeron iCloud y Apple Pay, y una red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) quedó fuera de servicio.

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El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes en Manila, donde viaja con el presidente Donald Trump, que el gobierno no tiene ninguna evidencia de que los incidentes estén relacionados entre sí ni de que los provoque un actor malicioso. “No estamos bajo un ataque sistémico”, dijo.

Preguntado por el riesgo de acopio o de una corrida bancaria, respondió que lo mejor es compartir lo que se sabe. El director de Inteligencia Nacional Jay Clayton, dijo a Fox News que las fallas se deben a actualizaciones de seguridad que demoraron más de lo previsto. Kris Beevers, director ejecutivo de la empresa de gestión de redes NetBox Labs, dijo a la BBC que “no hay ninguna conspiración”. Explicó que buena parte de la infraestructura tiene entre 30 y 40 años y que ahora se le exige cambiar muy rápido.

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Mizuho prevé un alza breve y otros beneficiados

Los analistas del banco Mizuho proyectaron aumentos en Costoc y otros minoristas como Walmart, Home Depot y Lowe's (COSTCO)

Mizuho, citado por Reuters, describe el efecto como un aumento breve. Según la nota, estos impulsos puntuales, sumados a la compra anticipada de alimentos y a la percepción de precios convenientes antes de las fiestas, se agregan a una valoración de la acción que ya era muy alta.

Los títulos de Costco acumulan una suba cercana al 29% en el año, según Dow Jones. La empresa no respondió de inmediato a la consulta de Reuters sobre la nota. El banco señaló que Walmart, Home Depot y Lowe’s también podrían beneficiarse. La minorista Tractor Supply recibiría un impulso en su pequeño negocio de municiones. Walmart y Target publicarán sus resultados trimestrales en los próximos días, y Dollar General lo hará el 3 de diciembre, según Reuters.

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