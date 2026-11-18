El mercado automotor vive tiempos de cambios muy significativos. Se achican locales, se amplían zonas de servicio y los márgenes ya no son suficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Así como en 2022 y 2023 los autos 0 km no costaban lo que decían las listas de precios, en la actualidad sucede algo similar. La diferencia radica en el precio real, porque mientras en aquel tiempo era más alto, hoy sucede lo contrario.

Cuatro años atrás estaban los famosos precios topeados, que dejaban a toda la gama de versiones de un mismo modelo en el mismo precio porque existía el impuesto a los autos de lujo que gravaba con un 25% efectivo el precio de los vehículos que superaran determinado precio.

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Ese valor se actualizaba cada tres meses, pero como la inflación era demasiado alta, solo el primer mes los precios tenían la escala natural de la versión menos equipada con el precio más bajo, que subía acorde a las mejoras que ofrecía el vehículo en equipamiento y motorización. En el segundo empezaban a pasarse del límite las versiones más caras y en el tercero la gama completa quedaba dentro del impuesto.

Por eso las marcas ponían un precio único a todos, justo debajo del tope de la exención y el precio real se negociaba cuando el cliente iba a la concesionaria a comprar su automóvil.

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El mundo del revés en 4 años

Hoy el precio no es el mismo pero por otro motivo: sobran autos y faltan clientes. Hay una sobreoferta motivada por una producción optimista que calculó un mercado de 650.000 autos y terminará siendo de 530.000. También hay nuevos competidores como los autos del cupo de híbridos y eléctricos, que tuvieron una subvención del 35% en su precio al no pagar arancel de importación, y que compiten con los autos convencionales en desigualdad de condiciones por ese beneficio arancelario.

Ante ese escenario, la necesidad de vender que tienen las concesionarias hace que ofrezcan descuentos o bonificaciones puntuales más allá de las promociones que lanzan las mismas marcas, y esto ha reducido el margen de ganancia con el que se sostienen las agencias.

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Un informe de Midas Consulting señala que por un descuento de un 2% mayor, un cliente cambia un concesionario por otro sin contemplar su historial de operaciones.

Un reciente estudio de Midas Consulting describe la situación de la siguiente manera “La terminal necesita sostener volumen. El concesionario necesita cerrar operaciones y generar caja. Si el auto no se vende, inmoviliza capital y acumula intereses. Si se vende con descuento, libera caja, aunque comprima el margen. No es únicamente una guerra de precios: también es una carrera contra el costo del inventario”, dice el documento.

El cambio de comportamiento de los clientes ya no mide fidelidad, al menos en la mayoría de los casos. “Un cliente de años consiguió el mismo vehículo un millón de pesos más barato en otro concesionario. Sobre un auto de $50 millones, la diferencia era apenas 2%. Había recibido atención, seguimiento e incluso pruebas de manejo, pero compró en otra agencia”, dice el informe, concluyendo que “algunos compradores se sienten poco valorados cuando su concesionario habitual no iguala la oferta que obtiene alguien que nunca fue cliente”.

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Qué pasó con los precios

Como se mencionó en el inicio, el cambio de paradigma del mercado automotor se dio entre 2023 y 2024, y se profundizó el último año por efecto de la sobre oferta de autos chinos que entraron al país sin pagar arancel de importación.

Al solo efecto de tomar dos ejemplos de cada tipo de vehículo, dos autos de pasajeros, dos SUV y dos pickups, una comparación en el precio que pagaron los usuarios entre enero y noviembre de cada uno de los últimos cuatro años, muestra el deterioro del margen de las concesionarias, porque en la comparación con el índice de inflación, ninguno de los seis modelos igualó el incremento del costo de vida que tuvieron los puntos de venta.

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Un Fiat Cronos costaba $3.874.400 en enero de 2023 y cuesta hoy $37.790.000, es decir un 875% más caro. Sin embargo, si solo se tomara el índice de inflación, el precio debería ser $43.663.425, lo que indica que la marca resignó un 13,4% de margen. Si un concesionario lo vende más barato que el precio de lista, como efectivamente ocurre, eso significa que su margen se redujo más aún. Como dato adicional, de ese 875%, el período de mayor aumento fue entre enero y noviembre de 2023, con un 141%.

Los concesionarios tenían históricamente un margen de ganancia del 15%. Así como en 2023 había sobreprecios que aumentaron sus ganancias, hoy sufren márgenes mínimos que impactan en su estructura de costos.

Un Peugeot 208 costaba en enero de 2023, $4.886.200 y hoy tiene un precio de $37.490.000 (más bajo que el Cronos, algo inédito). Estos dos valores muestran una suba de un 667% en casi cuatro años. Sin embargo, si hubiera seguido el ritmo de la inflación, el precio debería ser de $55.066.134. Lo que resignaron de margen la marca y los concesionarios fue nada menos que un 31,9%. En este caso, también fue 2023 el año de mayor incremento con un 106,6%.

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Un Chevrolet Tracker, el más vendido entre los SUV en 2023, tenía un precio de acceso a la gama en enero de ese año de $5.368.900 y hoy se vende en $41.436.900, lo que significa un incremento del 671%. Su precio ajustado por inflación en base al de enero de 2023 debería ser de $60.506.030, lo que implica una caída de margen del 31,5%. Su período de mayor aumento fue entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por efecto de la devaluación, que alcanzó un incremento del 86,8%.

El Volkswagen Nivus, otro SUV del segmento B, costaba $5.506.350 en enero de 2023 y cuesta hoy $48.585.100, es decir que aumentó un 782% en cuatro años. Si se suma el índice de inflación, sin embargo, su precio debería estar ahora en $62.055.054, o sea que Volkswagen y la red perdieron una rentabilidad aproximada de un 21,7% de mínima.

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Pero como es sabido, la marca alemana es la que mayores descuentos estructurales hace en el canal de ventas de contado, lo que indica que la caída de rentabilidad fue mayor en la mayoría de los concesionarios, al menos con este modelo. Su mayor aumento también se dio con la devaluación de diciembre de 2023, y alcanzó una suba del 126%.

Las dos pickups que dominaron las ventas en 2023 fueron la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok. Tomando una versión 4x4 para la primera y la más accesible de la gama con tracción simple en el segundo caso, los precios tuvieron esta variación en casi cuatro años.

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La Hilux DX DC 4x4 costaba en enero de 2023, $9.115.000 y hoy tiene un precio de $58.116.000, lo que representa un incremento del 537,6%. Si se hubiera ajustado el precio por inflación, el mismo vehículo debería costar $102.723.550, lo que implica que se perdió un 43,4% de margen por vehículo en este lapso. El período de mayor desfasaje de precios fue entre enero y noviembre de 2023, con un aumento del 134,4%.

El servicio de posventa pasó a ser una de las mayores fuentes de ingresos constantes de las concesionarias ante la caída de los margenes que dejan los autos 0km

Por último, la Volkswagen Amarok Trendline 4x2 tenía un precio de $8.309.850 a comienzos de 2023 y hoy se comercializa en $53.133.050, lo que representa un aumento del 539,4%. Pero hay un dato que debe señalarse y es que en marzo este mismo vehículo costaba $58.255.550, y ante las bajas ventas tuvo una baja de precio del 10%. Aún así, hoy debería costar $93.649.731, con una caída de margen fue de un 43,2%, y el período en el que mayor aumento tuvo el vehículo fue también entre enero y noviembre de 2023, con una suba del 123%.

El cambio del negocio

La venta de autos dejó de ser el negocio que sostenía la estructura de costos de los concesionarios. Hoy, muchos puntos de venta han cerrado locales grandes para mudarse a otros de menor superficie cubierta, y priorizan las instalaciones para servicio y repuestos, donde el margen y el flujo de movimiento de dinero son mayores.

El informe de Midas señala que “una operación con cerca de $1.000.000 facturado en accesorios como sensores, alfombras y otros productos, puede dejar márgenes estimados del 20% al 30% en esos artículos”.

Hoy, vender un auto no deja esa comisión, porque el histórico margen del 15% que tenía el concesionario ya está más cerca del 10% y a fin de mes puede solo representar movimiento de dinero sin ganancia, para cumplir los objetivos de las marcas y obtener premios, que generalmente son autos a menor costo.