JPMorgan Chase reúne más del diez por ciento de los depósitos en Estados Unidos y atiende a 86 millones de clientes (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, atribuyó a un error de software las demoras que el lunes 16 de noviembre sufrieron clientes de varias entidades del país. La compañía aseguró que no hubo ciberataque y que las operaciones con otros bancos se retrasaron solo por involucrar a Chase.

Un vocero de la entidad bancaria explicó a Wired que el problema fue “un error de software en sistemas de hardware locales”, es decir, instalados en equipos propios del banco y no en la nube. Según la compañía, la situación no era “sistémica” y los clientes conservaban acceso a sus cuentas y fondos.

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Los problemas comenzaron alrededor de las 9:30, hora del este de Estados Unidos, y alcanzaron su punto máximo cerca de las 14, según los reportes recogidos por Downdetector, un sitio que mide fallas a partir de avisos de usuarios. Esos datos no equivalen a una confirmación oficial de caídas.

La BBC contó casi 5.000 reportes sobre los servicios de Chase. Los clientes dijeron que no podían ver saldos, hacer transferencias ni depositar cheques. Uno de ellos, en Dallas, contó a CBS News que en una sucursal le informaron de que el sistema estaba caído.

Otras entidades bancarias dijeron que no tuvieron fallas propias

Wells Fargo, Bank of America, US Bank y otras entidades aparecieron en Downdetector. Bank of America afirmó que sus sistemas funcionaron con normalidad ese día. US Bank mencionó que sus sistemas no fueron afectados de forma directa, aunque advirtió que los pagos por Zelle con otra institución podían demorar.

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Capital One aseguró que no sufrió impacto. Truist y PNC dijeron a medios que no registraron efectos directos. Mastercard confirmó que su red operaba con normalidad y un vocero de Visa dijo que la compañía conocía el problema de pagos y que sus sistemas funcionaban bien.

Instituciones como Bank of America, Capital One y Wells Fargo descartaron fallas en sus propias plataformas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Zelle, el servicio que permite enviar dinero entre personas a través de los bancos, también negó una falla propia. “No está caído. Está funcionando como debe”, había afirmado un portavoz. La empresa explicó que los usuarios acceden al servicio mediante bancos y cooperativas de crédito, que administran sus cuentas y tienen sus fondos.

Un banco con más del 10% de los depósitos del país

Wired recordó que JPMorgan Chase concentra más de un 10% de todos los depósitos de Estados Unidos. Según la información de la BBC, la institución atiende a más de 86 millones de clientes en 5.000 sucursales, además de 7,4 millones de pequeñas empresas, y es el mayor emisor de tarjetas de crédito del país.

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Esa escala explica por qué un tropiezo interno del banco puede notarse fuera de él. Al Jazeera señaló que Chase interviene en pagos con otras instituciones, de modo que una demora en sus sistemas puede retrasar transacciones de clientes de bancos cuyos sistemas funcionan bien.

Al Jazeera recogió además que no hay conexión confirmada con la reciente caída de Microsoft ni con los problemas de la Administración Federal de Aviación. El banco atribuyó lo suyo a un error de software, mientras que el organismo aéreo habló de un equipo averiado.

La entidad regularizó la publicación de transacciones hacia el cierre de la jornada comercial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un portavoz de Chase explicó a NBC News que poco después del cierre de operaciones, alrededor de las 18:30 hora del este, las transacciones se publicaban con normalidad. Para entonces los reportes en Downdetector sobre Chase, Bank of America y US Bank ya habían bajado.

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Con todo, Al Jazeera advirtió de que el restablecimiento del procesamiento no implica que todos los pagos demorados se hayan completado. JPMorgan Chase no informó hasta ahora de una explicación detallada del error ni de una fecha para hacerlo.