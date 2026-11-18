Google retira los canales que forman parte de operaciones de influencia coordinadas sin importar la postura política que promuevan (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

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Google eliminó 19.372 canales de YouTube vinculados a Indonesia entre julio y septiembre por formar parte de operaciones coordinadas de influencia que difundían contenido favorable al gobierno del presidente Prabowo Subianto. Lo informó la empresa en su boletín trimestral, que Bloomberg analizó el 18 de noviembre.

La cifra supera con holgura las anteriores. La compañía había cerrado 437 canales de ese tipo en el segundo trimestre y 3.598 en los tres primeros meses del año, según el mismo boletín. Indonesia casi no aparecía en estos informes desde que Google empezó a publicarlos, en 2020.

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El reporte, publicado el 30 de octubre, desglosa las bajas por mes. En julio, Google cerró 6.888 canales que difundían en indonesio contenido favorable al gobierno y a su administración. En agosto, la cifra subió a 10.134 y en septiembre bajó a 2.350.

La gestión del presidente Prabowo Subianto enfrentó protestas por beneficios parlamentarios y malestar económico antes del incremento de bajas en la plataforma (REUTERS/Stringer/File Photo)

La suma de esos tres bloques da 19.372. Con otros 17 canales de una campaña distinta de julio, que publicaba en inglés, indonesio, portugués, ruso y telugu, el total llega a 19.389, la cifra que informó el medio CNBC Indonesia.

Una campaña que también atacaba a los críticos

En agosto, según el informe, la red cerrada difundía contenido a favor del gobierno y contra quienes lo critican. Las campañas de julio y septiembre solo apoyaban al gobierno y a su administración, de acuerdo con la descripción de Google.

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El mismo boletín recoge operaciones vinculadas a otros países en el trimestre. Solo en julio, Google cerró 899 canales ligados a Rusia, 560 a Azerbaiyán y 545 a una fuerza política de India, además de 6.103 canales de una campaña vinculada a China sobre asuntos exteriores con Estados Unidos.

Indonesia constituye el tercer mayor mercado global de YouTube con una audiencia publicitaria potencial de 155 millones de personas (REUTERS/Dado Ruvic)

Google retira los canales que identifica como parte de operaciones de influencia coordinadas según las normas de sus plataformas, sin importar la posición política que promuevan.

La empresa no precisó quién operó o financió las campañas más recientes, si tenían vínculos directos con el gobierno indonesio ni cuántas personas vieron los videos. Un representante de la Agencia de Comunicación del Gobierno no respondió de inmediato al pedido de comentarios de Bloomberg.

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Un aumento que no mide la influencia real

Bloomberg advirtió que el salto de las bajas no refleja necesariamente un aumento equivalente de las operaciones de influencia, porque las cifras muestran las acciones de Google y no el alcance real de cada campaña.

Indonesia registraba una aparición casi nula en los reportes de seguridad que la compañía tecnológica difunde desde 2020 (Europa Press/Maksim Konstantinov)

Las bajas empezaron a crecer en la segunda mitad de 2025, después de las protestas antigubernamentales de fines de agosto de ese año por los beneficios de los legisladores, el malestar económico y la brutalidad policial. La agencia de noticias indicó que no se estableció una conexión entre esas protestas y las campañas.

En septiembre de 2025, Google había cerrado 489 canales con contenido favorable al gobierno, según la misma agencia. Las protestas fueron uno de los mayores desafíos para la administración de Prabowo.

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Indonesia es uno de los mayores mercados de YouTube en el mundo: la plataforma tiene allí una audiencia publicitaria potencial de 155 millones de personas, la tercera después de India y Estados Unidos, según los datos que citó Bloomberg.