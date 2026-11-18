Javier Milei: "Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones"

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El presidente Javier Milei aseguró que Domingo Cavallo tiene un “prontuario de expropiaciones” a lo largo de sus gestiones como ministro de Economía, tanto en el Gobierno de Carlos Menem como en el de Fernando De la Rúa. Las declaraciones, realizadas en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, se conocieron casi al mismo tiempo que un nuevo cuestionamiento a la marcha del plan económico formulado por Cavallo en un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

“Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en 1982 a los que habían timbeado con la tablita. Ya que nos vamos a poner en puristas está bueno que conozcamos toda la historia”, afirmó Milei.

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El presidente señaló que el plan de convertibilidad de Cavallo “implicó una expropiación entre el 75% y el 90%. Expropiando es fácil. Si yo agarro los pasivos que había que renovar todo el tiempo y los expropio, los problemas desaparecen”.

Según Milei, al asumir su cargo hubo “economistas supuestamente liberales” que proponían “que reventara la híper y hacer grandes expropiaciones. Es decir, atacar el derecho de propiedad contra los bancos, por ejemplo, trabajando sobre los pases a un día y defaulteando la deuda del sector público, del Tesoro. Eso claramente hubiera generado una hiperinflación, puesto las tasas de interés en la estratosfera, con un riesgo país enorme”.

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Esa clase de recetas “hubieran dañado aún más el derecho de propiedad y hubieran hecho absolutamente inviable cualquier recuperación. Pero por sobre todas las cosas, es algo inmoral. Es decir, hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”.

Con respecto a la convertibilidad, Milei aseguró que además del plan Bonex, Cavallo exigió que se dolarizaran las tarifas antes de arrancar el plan. “Esto me lo contó alguien que era parte del Gobierno: Cavallo, para asumir como ministro, exigió estas dos cosas antes. Es decir, es como si Roberto Lavagna le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que antes Jorge Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas”.

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Milei recordó el historial financiero de la Argentina para explicar una parte de la situación actual: “El corralito se convirtió en un corralón. Estuvo la pesificación asimétrica, estuvo el default de la deuda. Para que tengan una idea de la patética imagen del Congreso en ese momento: frente al default que declaraba Adolfo Rodríguez Saá, los del otro lado aplaudían, aplaudían. Con esa historia es la que tenemos que cargar. Después dicen: ‘No baja el riesgo país’. Miren lo que está del otro lado. Es divertido como hacen economía en el vacío”.

Las críticas de Cavallo

El análisis del presidente sobre las gestiones del ex ministro de Economía se conoció ayer mientras Cavallo, durante el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización”, advirtió que si el Gobierno no adopta pronto cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera, el programa podría enfrentar dificultades antes de las elecciones de 2027. “Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, afirmó Cavallo.

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En un contexto de cierre de empresas y dificultades para el sector industrial, el ex ministro aseveró que la competencia con el exterior solo puede funcionar si las compañías que operan en la Argentina cuentan con condiciones que les permitan ser competitivas. De lo contrario, alertó, podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan, más que por una competencia genuina.

Domingo Cavallo, ayer, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (RS Fotos)

Al abordar la cuestión cambiaria, Cavallo remarcó que el valor actual del dólar no representa un “tipo de cambio de equilibrio” ni surge de un mercado con precios relativos que favorezcan el crecimiento. Por eso, consideró que la discusión no debería centrarse en una eventual devaluación, sino en la eliminación integral de los controles.

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A propósito del rol de la autoridad monetaria, el creador de la Convertibilidad señaló que el BCRA debería concentrarse en adquirir divisas para fortalecer sus tenencias. Según explicó, esa intervención tendría que ser importante y no debería estar condicionada por el temor a emitir pesos.

Cavallo consideró que, si hubiera confianza y los operadores vendieran dólares al Banco Central al tipo de cambio determinado por el mercado, la emisión asociada a esas compras podría aportar la liquidez necesaria para el funcionamiento de los mercados de crédito interno y externo. Bajo esa lógica, los pesos emitidos para acumular reservas podrían contribuir a remonetizar la economía si repuntara la demanda de dinero.

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“Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”, afirmó. También cuestionó la política oficial de los últimos años y aseguró que había advertido desde 2024 sobre las consecuencias de sostener controles cambiarios junto con un atraso del tipo de cambio. Según relató, esa postura le provocó un distanciamiento con Milei.