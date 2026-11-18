El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona (Martin Cerchiari - Presidencia)

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La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) celebró su aniversario con reclamos al gobierno por los altos costos de la energía en el país, los cierres de fábricas y la necesidad de mejorar las políticas públicas. El Poder Ejecutivo respondió señalando que sus decisiones buscan promover la competitividad del sector y la apertura de nuevos mercados.

“Nos hemos acostumbrado a ver cerrar fábricas, a desperdiciar capacidades técnicas e industriales y a consolarnos con la idea de que así es el mundo moderno”, declaró el presidente de la CIU, Leonardo García, según la crónica que publicó El País sobre el evento.

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Uno de los reclamos estuvo enfocado en el conflicto sindical en la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo, que tuvo más de 40 días de paralizaciones durante las negociaciones del convenio colectivo. “No se puede permitir que lo que pasó en el puerto vuelva a ocurrir”, señaló García en su discurso.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona (Martin Cerchiari - Presidencia)

“Después, cuando una empresa cierra y decide instalarse en otro país de la región, nos sorprendemos o decimos que era de esperar”, expresó el representante de los empresarios. García criticó que “pareciera que lo único importante es que haya un preaviso”, en referencia a una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que las empresas tengan que avisar previamente cuando vayan a realizar despidos masivos.

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El sector industrial está “estancado”, según la CIU. Los problemas de competitividad del país son el principal obstáculo identificado por los actores del sector. “La incidencia de la industria manufacturera realmente está estancada”, dijo.

Respecto a los costos de la energía, los industriales plantearon: “Si a toda la industria se le ofrecieran los costos de energía que se están negociando para determinados proyectos [extranjeros], algunos sectores podrían mejorar sustancialmente su competitividad”.

La multinacional japonesa Yazaki fue una de las industrias que cerró en Uruguay (Captura Canal 5)

Por otro lado, la CIU celebró el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida enviado por el gobierno al Parlamento. De todas maneras, en otra instancia esta gremial se había mostrado crítica con la propuesta porque flexibiliza la apertura del mercado a un segundo importador.

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Este martes, García sostuvo que el desafío para los industriales es avanzar en la reducción de los costos estructurales del país, como las tarifas públicas, la energía, los combustibles y los costos logísticos internos. Señaló que están expectantes ante una propuesta del gobierno que abordaría estos asuntos.

Otro reclamo de los industriales es por las compras públicas. Algunos organismos, planteó, “buscan la forma de favorecer a importadores, incluso cuando la industria nacional fabrica los productos demandados y puede competir”.

Aniversario 128 de la Cámara de Industrias (Martin Cerchiari - Presidencia)

“Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones y que las compras del Estado consideren el impacto total de sus decisiones”, expresó el presidente de la cámara.

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“Sin una rentabilidad acorde con los riesgos que asume una industria, no vamos a conseguir más inversiones. No alcanza con que las empresas sobrevivan”, sostuvo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, envió un mensaje por el aniversario de la CIU en el que reconoció a industriales, empresarios, trabajadores y técnicos del gobierno. El mandatario señaló que la fortaleza de este sector significa “más empleo, más oportunidades y más futuro” para la gente. “Cuenten con nuestro compromiso de seguir construyendo, juntos, un país que produzca, innove y crezca”, señaló Orsi.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, en el aniversario de la Cámara de Industrias (Martin Cerchiari - Presidencia)

El gobierno destacó, en este aniversario, las políticas públicas “robustas que potencian la productividad y la competitividad de la industria nacional”, según consignó Presidencia de la República en su página web.

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La ministra de Industria, Fernanda Cardona, defendió el sistema de ajuste de los combustibles dispuesto por el gobierno, que permite tener una “gestión independiente” en un contexto de “vulnerabilidad geopolítica internacional”. Valoró que en los últimos cinco meses no hubo incrementos y que las decisiones sobre los precios no estuvieron directamente ligadas al aumento que se daba a nivel internacional.