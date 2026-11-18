Un manifestante porta una bandera salvadoreña durante una concentración para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las tropas salvadoreñas que participan en la lucha contra las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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Haití aprobó este martes un acuerdo de cooperación bilateral con El Salvador, una decisión que el Gobierno haitiano presentó como un paso para profundizar los vínculos entre ambos países en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño y de la presencia de militares salvadoreños en operaciones contra las pandillas.

La Primatura de la República de Haití informó que la medida fue adoptada en una sesión realizada en Villa d’Accueil, en Puerto Príncipe, bajo la presidencia del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. El comunicado sostuvo que el convenio permitirá fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

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“El Gobierno reafirma así su compromiso de movilizar asociaciones estratégicas al servicio de la paz, la estabilidad y la capacidad del Estado”, señaló la oficina del primer ministro en la publicación difundida el 17 de noviembre.

El anuncio llegó después de una serie de contactos entre autoridades de ambos países en San Salvador. El ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, representó a Fils-Aimé en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, celebrada el lunes 16 y el martes 17 de noviembre en la capital salvadoreña.

El gobierno de Haití formaliza su alianza con El Salvador.

Aunque el comunicado de la Primatura confirmó la aprobación del acuerdo, no detalló el alcance de la cooperación, sus plazos, las instituciones involucradas ni las condiciones que regularán la actuación de las fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano.

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La decisión del Consejo de Ministros se conoció un día después de que funcionarios haitianos y salvadoreños abordaran la continuidad de la operación militar desplegada en Haití. Pélissier había señalado que el Gobierno haitiano buscaba discutir una posible extensión de esa misión, mientras El Salvador mantuvo que sus tropas se retirarán cuando localicen a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó el lunes que la operación responde a acuerdos bilaterales con Haití y rechazó que se trate de una ocupación. Sin embargo, sostuvo que el contenido de esos entendimientos no será divulgado hasta que existan “condiciones diplomáticas” para hacerlo público.

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La falta de información oficial sobre los términos del convenio ha impedido establecer con precisión la cadena de mando, las reglas de actuación, la duración del despliegue y el marco jurídico de las operaciones. La aprobación del nuevo acuerdo abre la posibilidad de que esos aspectos queden formalizados, aunque las autoridades no anunciaron todavía si el texto será publicado.

Un manifestante porta una bandera salvadoreña durante una concentración para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las tropas salvadoreñas que participan en la lucha contra las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Más de 2.000 militares salvadoreños en operaciones en Haití

El despliegue militar de El Salvador comenzó a finales de octubre, después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras un ataque en la zona de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

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El Gobierno de Nayib Bukele envió más de 2.000 soldados, integrantes de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo para buscar a los cuatro aerotécnicos. Una parte mayoritaria de ese contingente opera fuera de la estructura de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU.

La GSF reúne a personal extranjero que apoya a las autoridades haitianas frente a las organizaciones armadas que controlan sectores de Puerto Príncipe y otros puntos del país. En el terreno también operan la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y otros dispositivos de seguridad contratados por el Estado.

Las fuerzas salvadoreñas participaron en acciones contra estructuras pandilleras y en operaciones conjuntas con efectivos haitianos. Entre las intervenciones informadas figura la recuperación del estadio Sylvio Cator, que había permanecido bajo control de grupos armados durante años y que pasó a ser utilizado como punto operativo

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