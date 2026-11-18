El Congreso de Guatemala aprobó la extensión de la exoneración tributaria a los combustibles hasta el 30 de junio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Congreso de la República de Guatemala aprobó una disposición que extiende la exoneración de los impuestos a los combustibles hasta el 30 de junio de 2027, con la finalidad de contener el encarecimiento de los derivados del petróleo durante el primer semestre del próximo año.

El trámite, resuelto bajo el mecanismo de urgencia nacional mediante el Decreto 31-2026, reunió el respaldo de 144 legisladores antes de que el pleno comience su receso parlamentario el 1 de diciembre.

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La normativa aprobada constituye una reforma directa al Decreto 22-2026, cuya vigencia concluía el 31 de diciembre.

A partir del nuevo texto legal, la suspensión del cobro del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las etapas aduaneras y de despacho continuará activa a lo largo de la campaña proselitista, para finalizar tres días después de la primera vuelta de las elecciones generales, convocadas para el 27 de junio.

La iniciativa 6887 contó con el patrocinio conjunto de diversas agrupaciones como Viva, Valor, Todos, Cabal, Victoria y UNE, con el impulso de directivos de la mesa legislativa como Juan Carlos Rivera, Elmer Palencia y Nery Ramos.

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Por su parte, el diputado oficialista José Carlos Sanabria presentó la moción para su conocimiento inmediato.

El contenido del decreto establece que el internamiento al territorio guatemalteco de gasolina regular, gasolina superior, diésel, gas oil y alcohol carburante queda libre del IVA de importación.

El Decreto 31-2026 recibió el respaldo de 144 diputados bajo el mecanismo de urgencia nacional antes del receso legislativo. (Congreso de Guatemala)

Al mismo tiempo, las operaciones de compraventa que efectúen los distribuidores mayoristas y minoristas no generarán débito fiscal ni otorgarán crédito fiscal a los adquirientes.

La exoneración cesará el 1 de julio de 2027, fecha en que los productos retomarán las tarifas tributarias ordinarias del IDP, que corresponden a Q4,70 (USD 0,62) por galón en la gasolina superior, Q4,60 (USD 0,60) en la regular y Q1,30 (USD 0,17) en el caso del diésel.

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Los precios de las gasolinas y el diésel registran descensos moderados en noviembre

El monitoreo semanal publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fijó valores de referencia en estaciones de autoservicio que se ubicaron en Q32,07 (USD 4,20) por galón de gasolina superior, Q29,55 (USD 3,87) para la regular y Q40,51 (USD 5,30) en el diésel.

Los datos oficiales reflejan que los carburantes acumularon bajas de hasta dos quetzales (USD 0,26) por galón en las gasolinas frente a semanas previas del mes.

En recorridos comerciales por expendios de la capital, diversos distribuidores despachan por debajo de esos parámetros de referencia, con registros de Q30,99 (USD 4,06) en superior, Q28,49 (USD 3,73) en regular y Q39,69 (USD 5,19) en diésel.

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El Ministerio de Energía y Minas constató bajas de hasta dos quetzales por galón en las gasolinas durante noviembre. (Ministerio de Energía y Minas)

Casi seis millones de automotores acceden al beneficio tributario en el territorio nacional

Los registros del MEM indican que la supresión de estos gravámenes incide de manera directa en el abastecimiento de un parque vehicular integrado por casi seis millones de vehículos en el territorio guatemalteco.

En ese parque vehicular, cerca de tres millones de unidades corresponden a motocicletas particulares y comerciales que utilizan gasolina regular para traslados cotidianos y actividades laborales.

El diésel abastece principalmente a las unidades del transporte colectivo de pasajeros, la flota de carga pesada y la maquinaria agrícola empleada en las comunidades del interior.

Cerca de tres millones de motocicletas integran el parque automotor beneficiado por el alivio fiscal en el país. (Archivo/PNC de Guatemala)

Pese a la cobertura masiva del parque automotor, el alcance distributivo de la medida suscita debates en el Congreso de la República.

Estimaciones técnicas de comisiones de finanzas señalan que el 50% del beneficio financiero directo recae sobre el 10% de la población con ingresos más altos, debido a la posesión de flotas o automotores particulares de mayor cilindrada.

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A pesar de estas diferencias, los legisladores impulsaron la continuidad del alivio fiscal con el objetivo de frenar presiones alcistas en las tarifas del transporte y en los alimentos de la canasta básica.