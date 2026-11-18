Jensen Huang mantiene el derecho de proponer a dos candidatos para el directorio de Nvidia gracias a su participación accionaria del 3,5 por ciento. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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Jensen Huang, que renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026, tiene derecho a proponer dos candidatos al directorio de la empresa, según informó Reuters con base en documentos corporativos y datos de LSEG, una proveedora de información financiera. El derecho depende de su participación accionaria, de cerca de 3,5 por ciento.

Las reglas de Nvidia permiten que los accionistas o grupos con más de 3% del poder de voto durante al menos tres años propongan directores, cuyos nombres deben figurar en los materiales de la votación anual. Huang y entidades vinculadas superan ese umbral hace más de tres años.

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Los candidatos tendrían que calificar como independientes y recibir el voto de los accionistas. Nvidia puede excluir a un postulante si este incumplió los estatutos de la empresa. Aunque no se ha podido establecer si la conducta de Huang infringió esas normas. La junta anual de accionistas suele celebrarse en junio, según el despacho.

El presidente del directorio de Nvidia, Harvey Jones, descartó el regreso de Jensen Huang a su puesto de director ejecutivo. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

El directorio descartó su regreso como director ejecutivo

El martes 17 de noviembre de 2026, el presidente del directorio, Harvey Jones, abrió la conferencia sobre resultados con una frase clara. “El directorio aceptó por unanimidad su renuncia y no tiene la intención de reinstalar a Jensen como director ejecutivo”, dijo, y agregó que no responderían preguntas sobre las circunstancias de la renuncia ni sobre la investigación.

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Horas antes, Huang había difundido su primer comunicado desde que dejó el cargo. “Creé problemas para el directorio que lamento profundamente”. Dijo que se sentiría “honrado” de volver si el directorio lo considera lo mejor para accionistas, empleados, la empresa y Estados Unidos.

Huang renunció tras la revelación de una actuación personal que, según Nvidia, contradice su código de conducta. TechCrunch informó que entre las relaciones extramatrimoniales figura la de Alice Huang, sin parentesco con él y exejecutiva de la empresa Megaspeed, a quien funcionarios estadounidenses no identificados sospechan agente de China. Beijing lo calificó de “completamente infundado” y Megaspeed negó irregularidades.

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La renuncia del ejecutivo ocurrió luego de revelarse una relación extramatrimonial con una exdirectiva a quien autoridades estadounidenses investigan por presuntos vínculos con China. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Trump, Musk y una petición pidieron su regreso

El lunes 16 de noviembre de 2026, el presidente Donald Trump dijo que “ciertamente” no le molestaría ver a Huang de vuelta, según Reuters. Una petición para reponerlo sumaba más de 177.000 firmas ese día, entre ellas las de Elon Musk y del director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney. Al Jazeera la ubicó cerca de las 200.000.

Charles Elson, exprofesor de gobierno corporativo de la Universidad de Delaware, dijo a Axios que reponerlo casi llegaría al absurdo. “Hay una muy buena razón por la que se fue, y esa razón no ha cambiado”, afirmó.

La directora financiera, Colette Kress, dirige la empresa de forma interina. Jones informó que la firma de búsqueda de ejecutivos Heidrick & Struggles evaluará candidatos internos y externos, y que el directorio formó un comité de seguridad nacional y controles de exportación.

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La conferencia coincidió con resultados sólidos: Nvidia facturó USD 115.800 millones en el trimestre cerrado el 25 de octubre, un 103% más que un año antes, y proyectó USD 130.000 millones para el siguiente. El analista Jay Goldberg, de Seaport Research Partners, dijo a Al Jazeera que el regreso de Huang es “improbable pero posible”.

La salida de Huang abrió una tensión entre el peso de un fundador, las reglas de gobierno corporativo y la responsabilidad del directorio ante los accionistas. Su participación accionaria le conserva una vía formal para influir en la composición de la junta, aunque no garantiza un regreso al puesto ejecutivo.

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Con resultados financieros al alza y una sucesión en marcha, Nvidia enfrenta el reto de separar la continuidad de su negocio de la figura que lideró su expansión tecnológica.