El personal de tareas generales cobrará $4.241,42 por hora en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes tienen personal en casas particulares ya empiezan a hacer las cuentas de fin de año. Diciembre junta dos temas que impactan de lleno en el bolsillo de los empleadores: el último aumento del esquema salarial vigente y el pago del aguinaldo.

El incremento de diciembre surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Allí se fijaron aumentos mensuales hasta fin de año, que empezaron en agosto con una suba del 1,9% y fueron bajando de a poco. Para diciembre, el ajuste es del 1,6% y se aplica sobre los salarios mínimos de noviembre.

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El acuerdo también incluyó una suma no remunerativa por única vez, que se pagó junto con los sueldos de agosto: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes están menos de 12 horas. Esa suma se fue sumando a los salarios básicos en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y 25% en noviembre. Por eso, en diciembre ya forma parte de los básicos.

Los valores cambian según dos variables: la categoría en la que se encuadra el trabajador y si trabaja con retiro o sin retiro, es decir, si duerme o no en la casa. Quien realiza tareas de más de una categoría queda comprendido en la principal, la que desempeña con habitualidad.

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Cuánto se paga por hora y por mes

El personal para tareas generales, que se ocupa de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, cobrará en diciembre $4.241,42 por hora y $520.337,24 por mes si trabaja con retiro. Si trabaja sin retiro, el valor sube a $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales.

En asistencia y cuidado de personas, que abarca el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores, el personal con retiro recibirá $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes. Sin retiro, los montos son de $5.002,28 por hora y $630.347,58 al mes.

Los caseros, que son quienes cuidan y preservan una vivienda en la que habitan por el contrato de trabajo, solo tienen valores para la modalidad sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.

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Para el personal de tareas específicas, como cocineros contratados de forma exclusiva y otras labores que requieren especial idoneidad, la hora vale $4.775,41 con retiro y $5.180,42 sin retiro. En términos mensuales, son $584.600,84 y $643.922,59, respectivamente.

La categoría más alta es la de supervisor, que coordina y controla las tareas de dos o más personas. Con retiro, cobra $5.007,14 por hora y $624.627,93 por mes. Sin retiro, $5.429,84 por hora y $688.884,98 mensuales.

Además, en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones, se aplica un adicional por zona desfavorable del 31% sobre estos mínimos.

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Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), se abona al cierre de los semestres de junio y de diciembre, por lo que corresponde el pago el mes próximo. Se calcula tomando el 50% del mejor sueldo del último semestre.

Un ejemplo: una trabajadora de tareas generales con retiro, que cobra el mínimo mensual de $520.337,24, recibirá un aguinaldo de $260.168,62 en diciembre. Si trabaja sin retiro, con un sueldo de $571.842,92, el aguinaldo será de 285.921,46 pesos. En el caso de un supervisor sin retiro, con un sueldo de $688.884,98 al mes, el monto del aguinaldo llega a 344.442,49 pesos.

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Si la relación laboral duró menos de seis meses en el semestre, el aguinaldo se liquida en forma proporcional a los meses trabajados, según la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, si una persona trabajó solo cuatro de los últimos seis meses, le corresponde el 66,67% (cuatro meses sobre seis) del 50% del mejor sueldo de esos cuatro meses.

Cabe recordar que los valores de la resolución son mínimos. Empleador y trabajadora pueden acordar sueldos más altos, y en ese caso el aguinaldo se calcula sobre lo que realmente se paga.