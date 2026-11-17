El teléfono HMD 235 4G rescata la robustez del clásico Nokia 1100 e integra conectividad moderna e inteligencia artificial.

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Durante años, el nombre Nokia fue sinónimo de teléfonos capaces de resistir caídas, golpes y hasta algún que otro accidente doméstico. El 1100 se volvió el símbolo de esa robustez casi legendaria. Ahora, bajo la marca HMD (dueña de Nokia), esa filosofía vuelve a tomar forma en un dispositivo que conserva el teclado físico y la batería de días, pero que suma inteligencia artificial y conectividad moderna.

El HMD 235 4G (2ª edición) es la prueba de que el espiritú de ese clásico teléfono no desapareció: se transformó. Manteniendo las características de durabilidad y sin distracciones, pero incorpora piezas de tecnología actual que lo acercan, sin convertirlo, a un smartphone.

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Cómo es el diseño que recupera el teclado físico y la robustez

El dispositivo apuesta por un formato compacto y ligero, con un teclado físico T9 de botones amplios y bien diferenciados. Esa disposición recuerda a los modelos que dominaron el mercado antes de la llegada de las pantallas táctiles.

Su pantalla QVGA de 2,8 pulgadas es generosa dentro de este segmento. Permite leer mensajes, revisar la agenda o moverse por los menús sin forzar la vista, algo que lo vuelve especialmente accesible para personas mayores o para quienes buscan un teléfono secundario sin complicaciones.

Una persona sostiene y manipula un teléfono móvil básico de color azul de la marca HMD con teclado físico y pantalla apagada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono cuenta con una batería extraíble de de 1.450 mAh que ofrece varios días de uso continuo y semanas en espera con una sola carga. Además, cambia el puerto antiguo por uno USB-C actual.

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Cómo llega la IA a un teléfono con diseño clásico

La novedad más visible frente a los modelos anteriores es un botón central con acceso directo a un asistente de inteligencia artificial. La idea es conversar con él de manera natural, como ocurriría con cualquier asistente básico de voz.

Desde ese botón, el usuario puede pedirle al teléfono que encienda la linterna en una habitación con poca luz, que abra la cámara trasera para tomar una foto o que llame a un contacto específico. También responde consultas generales, como frases básicas en otro idioma antes de un viaje o una receta sencilla, con los resultados mostrados en la pantalla de 2,8 pulgadas.

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El otro gran cambio tiene que ver con las capacidades de comunicación. El HMD 235 4G incorpora la aplicación Xpress Chat, que permite hacer videollamadas desde la cámara frontal, enviar mensajes de voz con una sola pulsación y crear chats de texto privados con fotos.

Un botón central permite activar un asistente de inteligencia artificial para ejecutar funciones del sistema y responder consultas.

Esta app está disponible también para smartphones de forma gratuita en Google Play y App Store, lo que permite que usuarios de teléfonos inteligentes se comuniquen con quienes eligen un feature phone.

El equipo monta una cámara trasera de 2 megapíxeles con flash LED, que también cumple la función de linterna. En el frontal suma una cámara selfie pensada específicamente para las videollamadas a través de Xpress Chat.

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Entre sus funciones de entretenimiento conserva la radio FM, que puede escucharse tanto con auriculares, gracias al jack de 3,5 milímetros y a la conectividad Bluetooth 5.0, como directamente desde el altavoz sin necesidad de cables. También incluye reproductor de MP3 compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Una mano sostiene un teléfono móvil de color negro con teclado alfanumérico y la pantalla apagada sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y como heredero directo de aquellos teléfonos que marcaron una época, trae preinstalado el clásico juego de la serpiente, Snake, uno de los sellos distintivos de los primeros celulares masivos que combinaban simplicidad y resistencia con alguna forma de entretenimiento integrado.

Sin embargo, es un dispositivo que no cuenta con acceso a una tienda de aplicaciones, por lo que es imposible instalarle plataformas como WhatsApp, YouTube, Instagram y demás, manteniéndose alejado de esas funciones de conectividad y limitándose a opciones básicas para usuarios que no buscan una experiencia demasiado compleja, como lo era el 1100 en su momento.

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