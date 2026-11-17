Una vez que se carga un destino en el navegador, el sistema se activa con un botón del volante. (group.mercedes-benz.com)

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Mercedes-Benz anunció que ofrecerá en Alemania y Estados Unidos un asistente de conducción que guía el auto desde el punto de partida hasta el destino, incluso en el tránsito denso de la ciudad. El sistema, llamado MB.DRIVE ASSIST PRO, llegará en 2027 y exige que el conductor mantenga la atención y las manos en el volante.

La empresa lo presentó el 16 de noviembre junto con otra función: el asistente de autopista que permite soltar el volante. Ambos son sistemas de nivel 2, según la escala de la industria. Eso significa que el conductor sigue siendo el responsable de la conducción y debe estar listo para tomar el control en cualquier momento.

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Una vez que se carga un destino en el navegador, el sistema se activa con un botón del volante. Según la compañía, puede salir de la autopista, cambiar de carril, incorporarse al carril correcto, doblar en las intersecciones y frenar o arrancar en los semáforos.

La compañía anunció que ofrecerá en Alemania y Estados Unidos un asistente de conducción que guía el auto desde el punto de partida hasta el destino. (group.mercedes-benz.com)

Para eso usa 27 componentes de detección: 10 cámaras, cinco radares y 12 sensores de ultrasonido. Una computadora procesa los datos con una capacidad de hasta 254 TOPS, una medida de operaciones por segundo. El sistema combina el software de la marca con tecnología de Nvidia, según informó la empresa en octubre.

Fechas: diciembre para pocos, 2027 para el resto

El acceso anticipado empezará en diciembre. En Estados Unidos, algunos clientes elegidos de California podrán probar ambas funciones. En Alemania, el programa llegará a Stuttgart y Múnich, y allí incluirá el asistente de punto a punto.

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La venta general será después. El asistente urbano estará disponible en Alemania y Estados Unidos en el primer semestre de 2027, para todo tipo de motorización. En Estados Unidos, la conducción sin manos en autopistas se sumará en la primavera de 2027, y en Alemania ya a fines de 2026.

En Estados Unidos, algunos clientes elegidos de California podrán probar ambas funciones. (Gemini)

La empresa dijo que será el primer fabricante en ofrecer un sistema así en Estados Unidos, Alemania y China. En China, según la empresa, está disponible desde la introducción del nuevo CLA.

En Estados Unidos, el hardware necesario ya viene instalado en algunos modelos 2027, entre ellos el CLA eléctrico, el GLE, el GLS y el Clase S. Desde el año modelo 2028, más autos de la marca estarán equipados. Los dueños de autos compatibles podrán sumar las funciones con una actualización remota.

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Manos en el volante, a diferencia de Tesla

The Verge comparó el sistema con el Full Self-Driving de Tesla y destacó una diferencia: el de Mercedes-Benz exige las manos en el volante mientras recorre la ciudad. El conductor puede corregir la dirección en cualquier momento. En autopista, en cambio, el asistente de Mercedes permite soltar el volante.

En esas vías, el sistema funciona sin manos hasta 130 kilómetros por hora en Alemania. En Estados Unidos, el límite es de 85 millas por hora (unos 137 kilómetros por hora), solo en autopistas de acceso controlado y bajo ciertas condiciones. También puede iniciar los cambios de carril sin que el conductor los confirme.

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El primer hito está fijado para diciembre de 2026, cuando empiecen las pruebas con clientes seleccionados en California, Stuttgart y Múnich. (Imágen ilustrativa Infobae)

El precio no está definido. La compañía informó que anunciará los detalles de modelos y precios antes del lanzamiento en cada mercado, y que habrá un mes de prueba gratuito para quienes tengan el equipamiento necesario. The Verge informó que las funciones se desbloquearán con suscripciones de un mes, un año o tres años.

El sistema se desarrolló bajo la normativa de las Naciones Unidas para asistentes de conducción, según el comunicado de octubre. La empresa señaló que esa base regulatoria permitiría llevarlo a otros mercados, sin precisar cuáles.

El primer hito está fijado para diciembre de 2026, cuando empiecen las pruebas con clientes seleccionados en California, Stuttgart y Múnich.