El impacto de las SAS trasciende su constitución inicial. Así lo demuestran los nuevos indicadores presentados por el CNR, que contabilizan miles de activos —entre vehículos, marcas e inmuebles— inscritos bajo esta figura empresarial. (Foto cortesía CNR)

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El Centro Nacional de Registros (CNR) informó que desde febrero de 2024 se han inscrito 12.272 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en El Salvador. Tras conocer los datos, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un dictamen favorable para extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la exención de aranceles para la constitución de estas empresas.

La prórroga mantendría sin costo la inscripción de los formularios de constitución de una SAS y la primera matrícula de empresa, local, sucursal o agencia ante el Registro de Comercio del CNR. El beneficio vigente vence el 31 de diciembre de 2026.

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Durante la sesión de la comisión, el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros Guevara, sostuvo que las SAS han facilitado la formalización de emprendedores y comerciantes por medio de un procedimiento que permite crear una empresa con un capital desde un dólar, sin escritura notarial obligatoria y mediante un formulario.

Según la exposición, El Salvador podría cerrar 2026 con cerca de 9.000 nuevas empresas, entre SAS y otros tipos societarios. La cifra contrasta con las 3.000 empresas creadas en 2018, de acuerdo con los datos presentados por el CNR.

Trigueros indicó que las SAS declararon alrededor de USD 39 millones de capital inicial desde su implementación. El dato incluye sociedades constituidas con aportes superiores al mínimo establecido por la ley.

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Las SAS como titulares de inmuebles, marcas y vehículos

Gráfica proyectada durante la transmisión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, brindada por el CNR sobre el avance de inscripciones.

El CNR presentó indicadores sobre el uso de las SAS en otros registros de la institución. De acuerdo con Trigueros, existen 791 inmuebles inscritos a nombre de SAS, además de 1.045 marcas registradas, 32 garantías mobiliarias y 1.567 vehículos cuyos propietarios son sociedades de este tipo.

Los datos fueron expuestos como parte de la justificación técnica para ampliar la exención de pagos registrales. El funcionario sostuvo que las cifras reflejan que la figura tiene efectos más allá de la creación inicial de la empresa.

Reducción del tiempo de constitución a una hora

Trigueros detalló que la plataforma CreaEmpresa permite tramitar la constitución de una SAS y obtener, en un mismo proceso, el Número de Identificación Tributaria (NIT). El sistema también ofrece la posibilidad de avanzar con inscripciones ante el Ministerio de Trabajo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y otros organismos vinculados con la puesta en marcha de una empresa.

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El CNR informó que el tiempo de respuesta para las solicitudes de SAS ronda actualmente las cuatro horas. La meta institucional, según explicó el director, es reducir ese plazo a una hora.

La plataforma está disponible las 24 horas, aunque el análisis de las solicitudes requiere revisión humana durante los días hábiles. Los usuarios pueden presentar los formularios de forma presencial o electrónica, esta última modalidad con firma electrónica certificada.

La plataforma CreaEmpresa permite tramitar la constitución de una SAS y obtener, en un mismo proceso, el Número de Identificación Tributaria (NIT). El sistema también ofrece la posibilidad de avanzar con inscripciones ante el Ministerio de Trabajo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y otros organismos vinculados con la puesta en marcha de una empresa. (Cortesía CNR)

El funcionario agregó que el CNR puso en funcionamiento un mecanismo de renovación automatizada de matrículas empresariales, aplicable a SAS y a otras sociedades. El sistema permite realizar el trámite en línea durante las 24 horas.

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Además, la institución trabaja en un agente de inteligencia artificial para asistir en la calificación de formularios de SAS. Trigueros explicó que la herramienta será entrenada con legislación, resoluciones aprobadas y casos observados, con el objetivo de apoyar a los registradores en el análisis de solicitudes.

Renovaciones de matrícula de SAS en niveles similares a los de las sociedades anónimas

Durante la discusión, los diputados pidieron información sobre la permanencia de las empresas creadas bajo esta figura. Trigueros indicó que cerca de 2.433 SAS ya renovaron su matrícula, una proporción estimada entre el 35% y el 40% de las sociedades que ya están obligadas a hacerlo.

El porcentaje es similar al de las sociedades anónimas. El CNR reportó 21.000 renovaciones de ese tipo de empresas sobre un universo de unas 52.000, equivalente al 41%.

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La renovación anual no forma parte de la exención que se busca prolongar. La reforma cubre la inscripción de la constitución de la SAS y su primera matrícula, junto con la primera matrícula de local, sucursal o agencia.

Trigueros señaló que la institución busca reforzar la cultura de renovación de matrículas y sostuvo que el incremento reciente en estos trámites también se debe a empresas que estaban inactivas y retomaron operaciones.

Eliminación de la solvencia municipal: más de 12.302 beneficiados

(Foto cortesía CNR)

Otro de los aspectos abordados durante la sesión fue la reforma al Código Municipal de junio de 2025, que eliminó la exigencia de presentar solvencia municipal para constituir empresas. Desde la entrada en vigor de esa medida, en julio de 2025, más de 12.302 sociedades y comerciantes se beneficiaron de la supresión de ese requisito, según indicó Trigueros.

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La disposición no alcanza únicamente a las SAS: también aplica para sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y comerciantes individuales.

El dictamen favorable pasa al pleno legislativo

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión concluyó que prolongar la gratuidad puede facilitar la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas, además de reducir los costos iniciales para quienes opten por la figura de las SAS.

El dictamen favorable será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa, que deberá discutir y votar la reforma para que la exención de aranceles se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2027.