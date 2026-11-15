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Nelson Pugliese ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de Vélez Sarsfield

El candidato de la agrupación Legado Vélez se impuso en unos comicios récords que contó con un total de 9.769 votos. Comandará los destinos de la institución por los próximos tres años

nelson publiguese nuevo presidente de vélez
Nelson Publiguese es el nuevo presidente de Vélez Sarsfield
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Nelson Pugliese se convirtió en el nuevo presidente de Vélez. El candidato de Legado Vélez se impuso en unas elecciones récords: en total votaron 9.769 socios. El nuevo mandatario de la institución de Liniers comandará los destinos del club por los próximos tres años.

Pugliese, de 61 años, afrontará su primer mandato como presidente del Fortín, aunque ya había sido parte de la comisión directiva anterior con un rol preponderante como el de vicepresidente tercero. En este nuevo armado del oficialismo, lideró la fórmula junto con Gastón Aimaro (vicepresidente).

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Nelson Pugliese nuevo presidente de vélez
Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez Sarsfield (@Velez)

La lista la completan Eduardo Lalo Rado (vicepresidente 2°), Fabián Berlanga (vicepresidente 3°), Flavio Míguez (secretario), Santiago Pampín (tesorero), Leonardo Clemente (prosecretario), Norberto Spinelli (Protesorero) y Nerio Peitiado (secretario de actas).

Las elecciones se llevaron a cabo en el Polideportivo José Ramón Feijóo, sobre la avenida Juan B. Justo 8900, en el barrio de Liniers de 8 a 18 horas y votaron 9.769 socios de un padrón total de 36.158 habilitados, todo un récord teniendo en cuenta que la participación en 2023 había sido de 7.665.

(@LegadoVelez)
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Uno de los ejes de campaña que se pusieron en debate fue la continuidad del proyecto de fútbol, con Guillermo Barros Schelotto a la cabeza.

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El actual DT del equipo tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año y el objetivo de la nueva dirigencia será la renovación del vínculo. Vélez, que se enfrentará a Belgrano de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura, ya está clasificado la próxima edición de la Copa Sudamericana (si sale campeón del Clausura irá a la Libertadores) y una de las prioridades será asegurarse al cuerpo técnico con algunas incorporaciones y las compras de Ronaldo Martínez y Lucas Robertone.

(@LegadoVelez)
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Los otros puntos en los que se pusieron el foco fueron la situación económica del club, que presentó un balance con un déficit del ejercicio de unos 25 millones de dólares. El foco de la próxima comisión directiva estará en reducir las cifras negativas y elevar la cantidad de socios, además del plan de obras a largo plazo que se anunció.

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