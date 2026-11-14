Tecno

Una senadora de Estados Unidos exigió a OpenAI explicar por qué ChatGPT convenció a una mujer de dejar su medicina

Bowen Wan, de 31 años, murió por una convulsión tras seguir un plan del chatbot para suspender su tratamiento contra la epilepsia, según la demanda de sus padres

El sistema aconsejó a la usuaria ocultar el plan de reducción a su médica y minimizó las alertas por pérdida de conocimiento. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El sistema aconsejó a la usuaria ocultar el plan de reducción a su médica y minimizó las alertas por pérdida de conocimiento. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Guardar

La senadora demócrata Patty Murray envió una carta al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para exigirle explicaciones por la muerte de Bowen Wan, una mujer de Seattle de 31 años. Según la demanda de sus padres, Wan redujo su medicación contra la epilepsia siguiendo los consejos de ChatGPT. Murray fijó el 1 de diciembre de 2026como plazo para responder.

“Un chatbot no es un médico y ninguna herramienta de IA debería alejar a las personas de sus médicos, ni acercarlas al daño”, escribió la senadora. En su comunicado, afirmó que el producto de OpenAI “convenció a una mujer de dejar su medicación y de no contárselo a su médico”.

PUBLICIDAD

Wan murió por una convulsión epiléptica el 12 de febrero de 2026, según la carta. La mujer había consultado a ChatGPT cómo podía afectar su medicamento a su manejo del idioma mientras buscaba empleo.

La senadora Patty Murray exigió explicaciones a Sam Altman por el fallecimiento de una mujer que consultó a ChatGPT sobre su salud. (REUTERS/Anna Rose Layden)
La senadora Patty Murray exigió explicaciones a Sam Altman por el fallecimiento de una mujer que consultó a ChatGPT sobre su salud. (REUTERS/Anna Rose Layden)

El chatbot le entregó un cronograma para bajar la lamotrigina, un anticonvulsivo, de 400 mg a cero en poco tiempo.

Qué se le atribuye a ChatGPT

Murray sostiene que ChatGPT supo que sus indicaciones contradecían las de la médica de Wan y que, aun así, le sugirió no mencionar el plan en las consultas. Según la carta, el sistema habló de “estrategias de evasión” y llegó a recordarle antes de una cita que no hablara de la reducción.

PUBLICIDAD

La senadora añade que el chatbot no respondió de forma adecuada a al menos 158 mensajes en los que Wan expresaba su preocupación.

Algunos describían pérdida de conciencia y otros síntomas de convulsión. En los días previos al hallazgo de su cuerpo, afirma Murray, ChatGPT le aseguró que esos episodios eran esperables y que debía “perseverar”.

La familia de Wan presentó una demanda judicial contra OpenAI por considerar riesgoso el diseño del modelo GPT-4o. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La familia de Wan presentó una demanda judicial contra OpenAI por considerar riesgoso el diseño del modelo GPT-4o. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los padres de Wan demandaron a OpenAI en octubre de 2026. La demanda sostiene que el modelo que ella usaba, GPT-4o, tenía características de diseño “singularmente peligrosas” y que la empresa “abandonó la seguridad para ganar la carrera de la IA”. Todo esto son acusaciones: ninguna fue probada ante un tribunal.

Siete preguntas y un modelo retirado

La carta pide detallar qué cambió desde la muerte de Wan y si los sistemas de OpenAI marcan las respuestas médicas o los casos en que un usuario describe síntomas urgentes. Asimismo, pregunta quién revisa esos casos y si existe alguna obligación de reportar consultas de salud.

Un informe determinó que una cuarta parte de la población en Estados Unidos recurre a chatbots para consultas médicas sin aval de la FDA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Un informe determinó que una cuarta parte de la población en Estados Unidos recurre a chatbots para consultas médicas sin aval de la FDA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otra pregunta apunta al idioma. Wan alternaba entre inglés y mandarín, y la senadora quiere saber si las protecciones funcionan igual fuera del inglés. Según The New York Times escribía en promedio unos 1.500 mensajes por semana al chatbot durante 2025.

Murray también pregunta por qué GPT-4o no se retiró antes. OpenAI lo quitó de su aplicación para consumidores el 13 de febrero, un día después de la fecha de la muerte que fija el médico forense, según el medio. Ese modelo ya había generado polémica por su tendencia a darle la razón a los usuarios.

El cuestionario incluye además preguntas sobre ChatGPT Health, la versión del servicio enfocada en la salud: cómo se controla la exactitud de sus respuestas y cómo se protegen los historiales médicos de los pacientes.

OpenAI sostuvo que colabora con especialistas del sector sanitario y remarcó que la inteligencia artificial no sustituye el criterio médico. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
OpenAI sostuvo que colabora con especialistas del sector sanitario y remarcó que la inteligencia artificial no sustituye el criterio médico. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

La respuesta de OpenAI y el uso de chatbots para la salud

Un portavoz de OpenAI calificó la muerte de Wan como “una situación increíblemente desgarradora”, según The Seattle Times.

Dijo que la empresa trabaja con médicos y otros expertos para ajustar cómo reacciona ChatGPT en situaciones delicadas. Agregó que el chatbot no sustituye la atención médica, aunque la IA puede ayudar a entender información de salud.

El caso ocurre en un contexto de uso masivo. El centro West Health-Gallup indica que el 25% de los estadounidenses usó chatbots de IA para informarse sobre salud. Murray recordó que estos productos no pasan por la FDA, la agencia que aprueba medicamentos en Estados Unidos, que evalúa su seguridad y eficacia.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTEpilepsiaInteligencia artificialSam AltmanTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi el 30% de la generación Z usa IA sin conocimiento de sus jefes

Asimismo, el 59% de los trabajadores encuestados cree que existe una brecha de habilidades en su industria

Casi el 30% de la generación Z usa IA sin conocimiento de sus jefes

A seis días de salir a bolsa, director de Anthropic dijo que su mayor dilema es cuánta potencia de cálculo comprar

Dario Amodei habló con Jamie Dimon, jefe de JPMorgan, seis días antes del debut de sus acciones, con el que busca recaudar hasta USD 90.400 millones

A seis días de salir a bolsa, director de Anthropic dijo que su mayor dilema es cuánta potencia de cálculo comprar

Estos robots humanoides ya manipulan componentes en fábricas de computadoras

El entrenamiento del robot Gallop combina demostraciones humanas grabadas con cámaras, simulación y práctica en realidad virtual

Estos robots humanoides ya manipulan componentes en fábricas de computadoras

Call of Duty Mobile Temporada 10: todo sobre su séptimo aniversario, el mapa Verdansk y el pase de batalla

La nueva versión ya está disponible e incluye ajustes en la movilidad, el manejo aéreo, la interfaz y los recursos que se utilizan durante las partidas

Call of Duty Mobile Temporada 10: todo sobre su séptimo aniversario, el mapa Verdansk y el pase de batalla

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

La compañía de Elon Musk apuesta por un sistema de enfriamiento basado en aire para reducir el impacto hídrico de su nuevo campus de supercomputación en Arizona

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

DEPORTES

Argentina recibió dos goles en seis minutos ante Uruguay y pierde el clásico en el inicio de la era post Messi

Argentina recibió dos goles en seis minutos ante Uruguay y pierde el clásico en el inicio de la era post Messi

La FAA para todos los vuelos en Estados Unidos y deja a más de una docena de equipos deportivos sin poder llegar a sus sedes

La Selección Argentina Femenina de Tenis completó su última práctica antes de viajar a Japón

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

TELESHOW

Cande Tinelli recordó su separación de Coti Sorokin: "Mucha soledad"

Cande Tinelli recordó su separación de Coti Sorokin: "Mucha soledad"

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

Presidenta del CNE advierte que Honduras aún no está preparada para implementar el voto electrónico

El Banco Popular de Ahorro cerrará cuentas fiscales inactivas en Sancti Spíritus desde el 30 de noviembre

La asociación salvadoreña que rompe el aislamiento del síndrome de Down

Las dos aeronaves regresan a Panamá tras la restricción aérea de Estados Unidos por fallas de comunicación