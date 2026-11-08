Jurista propone que cada respuesta de un chatbot basada en noticias genere un pago a los medios

La propuesta busca crear una entidad recaudadora que distribuya los pagos entre editores y periodistas, al estilo de las sociedades de gestión de derechos musicales. (Europa Press)

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Un jurista de la Universidad de Ámsterdam propuso que cada respuesta de un chatbot basada en periodismo genere un pago a los medios, como ocurre con los derechos de autor de la música. Lo planteó en una reciente conferencia que la emisora alemana Deutsche Welle (DW) organizó en Berlín.

Martin Senftleben, director del Instituto de Derecho de la Información de esa universidad, distingue dos usos del periodismo: el entrenamiento de los modelos y las respuestas a preguntas concretas. Dijo que el pago por entrenamiento es una cuestión legal más compleja. Lo urgente, sostuvo, es el uso de noticias para responder en tiempo real.

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Su idea es un sistema de pago obligatorio por ley. Una entidad recaudadora juntaría el dinero y lo repartiría entre editores y periodistas, igual que las sociedades de gestión de derechos musicales. Con esas tarifas como referencia, los medios podrían negociar luego acuerdos individuales con las empresas de IA.

Julia Becker, editora del grupo alemán Funke, reclamó una compensación justa por el uso de contenidos periodísticos por parte de las tecnológicas. (Reuters)

Senftleben sostuvo que el derecho europeo vigente ya permitiría reclamos colectivos de pago, sin esperar una nueva ley. “¿A qué estamos esperando? Alemania es un Estado miembro grande. Esto debería introducirse en Alemania”, dijo ante los asistentes.

Medios que ven menos tráfico y menos dinero

Julia Becker, editora del grupo de medios alemán Funke, dijo que antes los buscadores indexaban los sitios y enviaban lectores a cambio, y que “ese intercambio se rompió”. Pidió una compensación justa por el uso de contenidos, impuestos para las tecnológicas y reglas claras para la IA.

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La directora general de DW, Barbara Massing, afirmó que las empresas de IA usan el reportaje de calidad para generar respuestas, pero que ese trabajo queda “en gran parte invisible” al final del proceso. Pidió que las fuentes periodísticas aparezcan identificadas y enlazadas en las respuestas de los chatbots.

Barbara Massing, directora general de Deutsche Welle, pidió que las fuentes periodísticas aparezcan identificadas y enlazadas en las respuestas de los chatbots. (Europa Press)

Según una encuesta de 2026 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, con más de 90.000 personas en el mundo, el 10% usa chatbots para informarse cada semana. La cifra es mayor entre los jóvenes, según DW, que cita ese estudio.

En octubre, las emisoras alemanas ARD y RTL y dos asociaciones de editores pidieron reforzar los derechos de autor de los medios. En Estados Unidos, The New York Times demandó a Brave Software por usar sus contenidos sin permiso y evitar su muro de pago, según DW.

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Google ofrece negociar, otro experto advierte sobre más reglas

Lutz Mache, gerente de asuntos públicos de Google, dijo en el panel que la empresa está dispuesta a negociar acuerdos con los medios alemanes. Señaló que sus pagos por derechos conexos de prensa cubren a más de 800 publicaciones de Alemania, según la versión en inglés de DW.

Lutz Mache, gerente de asuntos públicos de Google, afirmó que la empresa está dispuesta a negociar acuerdos con medios alemanes por el uso de sus contenidos. (Reuters)

Google prueba además un piloto llamado “AI Contribution” con editores seleccionados, que busca recompensar el contenido que pesa de forma significativa en las respuestas de Gemini y de los resúmenes de IA del buscador. DW aclara que es un experimento inicial y no un sistema de pago abierto a todos los editores.

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Jörg Heidrich, abogado de tecnología y comisionado de IA del grupo alemán Heise, advirtió contra sumar reglas sin medir sus efectos. Dijo que Europa ya quedó rezagada en la carrera de la IA y que nuevas restricciones podrían perjudicar a startups, desarrolladores independientes e instituciones de investigación que necesitan datos para entrenar sistemas.

Audiencias eligen fuentes de información digitales, incluyendo chatbots de IA

Según el Informe sobre Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que encuestó a 12.149 personas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el consumo de noticias en América Latina se desplaza cada vez más hacia plataformas digitales, incluidos los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude, que pasaron de un 6% a un 10% de usuarios en un año, mientras cae levemente el acceso por televisión y diarios impresos.

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En América Latina, el uso de chatbots de IA como fuente de noticias pasó del 6% al 10% en un año. (Europa Press)

Sin embargo, este desplazamiento convive con una caída de la confianza en las noticias, que bajó al 31% en la región, el nivel más bajo a nivel global, con Brasil como el país más confiado (36%) y Argentina y Colombia entre los más desconfiados (26% y 25%).