Tecno

La nueva Apple TV de USD 299 llegó a los clientes con la app de YouTube bloqueada

Los compradores vieron una pantalla negra con un código QR el primer día de ventas y una corrección aplicada desde los servidores de Google empezó a resolverlo

El nuevo Apple TV 4K llegó al mercado con un fallo que impidió el uso de la aplicación de YouTube en los primeros dispositivos. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El nuevo Apple TV 4K llegó al mercado con un fallo que impidió el uso de la aplicación de YouTube en los primeros dispositivos. (REUTERS/Shannon Stapleton)
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La nueva Apple TV 4K llegó a los primeros clientes el 13 de noviembre de 2026 con la aplicación de YouTube inutilizable: al abrirla aparecía una pantalla negra con un código QR y el aviso de que el servicio “todavía no está disponible en este dispositivo”, según The Verge.

El caso no afectó a todos. Algunos usuarios sí pudieron abrir la app, pero con una barra roja semitransparente pegada al borde inferior de la pantalla, que indicaba que YouTube estaba aprobada solo “para pruebas en dispositivos” y no para uso normal, según el mismo medio.

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La solución que circuló ese día tenía varios pasos: instalar la actualización tvOS 27.2, reiniciar el aparato y borrar la aplicación para volver a instalarla desde la tienda.

Varios usuarios visualizaron una barra roja que limitaba el acceso a YouTube a versiones destinadas a pruebas. (REUTERS/Shannon Stapleton)
Varios usuarios visualizaron una barra roja que limitaba el acceso a YouTube a versiones destinadas a pruebas. (REUTERS/Shannon Stapleton)

MacRumors y 9to5Mac publicaron guías con esos pasos y señalaron que el problema parecía extendido, con quejas de compradores en redes sociales y Reddit. Después, MacRumors agregó que el inconveniente parecía haberse resuelto para algunos usuarios sin necesidad de realizar ninguna acción.

Las fuentes consultadas no incluyen una explicación de Apple, YouTube ni Google sobre el origen del error. El sitio holandés iCulture explicó que su equipo ya había visto la barra roja durante dos semanas de pruebas previas al lanzamiento y esperaba que se resolviera antes de la venta.

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Un dispositivo que costó más que el anterior

La cuarta generación del Apple TV 4K salió a la venta el 13 de noviembre en Estados Unidos y otros 29 países y regiones. Tiene un precio de USD 299 y se ofrece en una única configuración con 128 GB de almacenamiento.

La cuarta generación de Apple TV 4K debutó a nivel internacional con un precio de 299 dólares y 128 GB de almacenamiento. (REUTERS/Shannon Stapleton)
La cuarta generación de Apple TV 4K debutó a nivel internacional con un precio de 299 dólares y 128 GB de almacenamiento. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El dispositivo incorpora el chip A19, presente en los iPhone 17, que, según Apple, ofrece un rendimiento de CPU hasta un 50 % superior y duplica la potencia gráfica respecto del modelo de 2022. Suma un decodificador AV1 para optimizar la reproducción de video en plataformas de streaming, de acuerdo con iClarified.

Apple mantiene el diseño de la generación anterior, aunque añade nuevas opciones de conectividad y funciones orientadas al control del hogar inteligente.

Entre sus conexiones se incluyen WiFi 7, Bluetooth 6.0 y HDMI 2.1. Conserva la compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos, además de integrar tres micrófonos de largo alcance para activar Siri sin necesidad de usar el control remoto.

El nuevo modelo puede funcionar como centro de accesorios compatibles para el hogar. Desde el televisor, los usuarios podrán consultar cámaras y videoporteros, así como administrar otros dispositivos conectados.

El dispositivo permite enlazar cuatro altavoces HomePod y funciona como central para el control del hogar conectado. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El dispositivo permite enlazar cuatro altavoces HomePod y funciona como central para el control del hogar conectado. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Además, es posible enlazar hasta cuatro altavoces HomePod para crear un sistema de sonido envolvente, con sincronización automática según la ubicación de cada equipo.

Apple permite enlazar hasta cuatro altavoces HomePod para crear sonido envolvente, con sincronización automática según la ubicación de cada equipo. Las nuevas funciones de Siri AI estarán disponibles inicialmente en inglés y en mercados seleccionados.

Apple cerrará su foro oficial de ayuda entre usuarios

Apple cerrará definitivamente el 20 de noviembre su Comunidad de Soporte, el foro oficial en que usuarios de iPhone, Mac y otros productos intercambiaban ayuda desde 1998. La plataforma ya no admite nuevas publicaciones y funciona en modo de solo lectura, aunque Apple mantendrá disponible su servicio oficial de asistencia.

El histórico foro de asistencia técnica de Apple pasó a modo de solo lectura sin un destino confirmado para sus archivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El histórico foro de asistencia técnica de Apple pasó a modo de solo lectura sin un destino confirmado para sus archivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía comunicó que tomó la decisión tras evaluar su estrategia y las necesidades de sus clientes, sin ofrecer detalles adicionales ni informar cuántas personas participaban en el espacio. El último mensaje se publicó el 10 de noviembre, según MacRumors.

No está definido qué ocurrirá con el archivo histórico cuando el sitio se desactive. El foro acumuló respuestas que suelen aparecer en búsquedas sobre fallas de dispositivos. Apple lo inauguró como Apple Tech Exchange y luego tuvo distintos nombres comerciales.

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