Tecno

Cómo activar en Google Messages la protección que analiza con Gemini los chats con desconocidos

El ajuste es opcional, no viene activado y exige un teléfono reciente. Además de revisar la conversación, avisa antes de abrir enlaces que llegan de números no guardados

Google Messages incorpora la función de protección mejorada para detectar intentos de estafa mediante modelos de Gemini en la nube. (REUTERS/Brendan McDermid)
Google Messages incorpora la función de protección mejorada para detectar intentos de estafa mediante modelos de Gemini en la nube. (REUTERS/Brendan McDermid)
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Google Messages, la aplicación de mensajes de texto de los teléfonos Android, tiene un ajuste nuevo llamado protección mejorada. Cuando el usuario lo activa, la app envía a los modelos de Gemini en la nube las conversaciones con números que no están en su agenda, para detectar si el remitente intenta estafarlo.

El ajuste no viene encendido. La página de ayuda de Google explica que la protección contra spam y estafas funciona de fábrica en modo estándar y que el usuario puede cambiarla a mejorada, o apagarla, desde la configuración.

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La actualización llega cuando se acercan las compras de fin de año, una época en que los mensajes con falsos avisos de envío o de ofertas se multiplican.

El sistema ofrece tres configuraciones de seguridad en los ajustes de la aplicación: mejorada, estándar y sin protección. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El sistema ofrece tres configuraciones de seguridad en los ajustes de la aplicación: mejorada, estándar y sin protección. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Cuatro pasos para encender la protección mejorada

Según la ayuda oficial de Google, el procedimiento es el mismo en todos los teléfonos que tengan la opción. Primero, abrir la aplicación Google Messages. Segundo, tocar la foto de perfil o las iniciales, arriba a la derecha.

Tercero, entrar en los ajustes de mensajes y elegir Protección y seguridad, y dentro de esa sección tocar Protección contra spam y estafas. Cuarto, escoger una de las tres opciones: protección mejorada, protección estándar o sin protección.

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Google aclara que la sección solo aparece si está disponible en el dispositivo. Android Police agrega que el despliegue es gradual: si la opción no figura, conviene actualizar Google Messages desde la tienda Play Store y volver a revisar en unos días.

La protección mejorada procesa las conversaciones con números desconocidos en el entorno cifrado Private AI Compute. (REUTERS/Brendan McDermid)
La protección mejorada procesa las conversaciones con números desconocidos en el entorno cifrado Private AI Compute. (REUTERS/Brendan McDermid)

Para volver atrás, se repite el recorrido y se elige otro modo. Según Android Police, Google marca la opción sin protección como no recomendada.

Qué revisa cada modo y qué ocurre con los datos

En el modo estándar, según Google, modelos de aprendizaje automático que corren dentro del teléfono buscan patrones conocidos de spam en los mensajes de remitentes desconocidos.

Si el mensaje trae un enlace, la app lo sube a Google para comprobar que sea seguro, y consulta si el número fue identificado como emisor de spam.

El modelo Gemini Nano evalúa en tiempo real enlaces que todavía no figuran en listas de bloqueo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El modelo Gemini Nano evalúa en tiempo real enlaces que todavía no figuran en listas de bloqueo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La protección mejorada suma el análisis en Private AI Compute, un espacio de la nube que Google describe como dedicado y cifrado. La empresa afirma que los datos quedan en privado, sin acceso para nadie más, ni siquiera para Google.

Android Police detalla que el análisis alcanza solo las conversaciones con desconocidos, no los chats con familiares o amigos guardados en la agenda.

Si el usuario denuncia un mensaje como spam, ese mensaje y su contenido sí se envían a Google fuera de ese espacio.

La actualización de Gemini Intelligence añade a los Pixel 10 herramientas como Rambler y Create My Widget. (REUTERS/Brendan McDermid)
La actualización de Gemini Intelligence añade a los Pixel 10 herramientas como Rambler y Create My Widget. (REUTERS/Brendan McDermid)

El mismo medio añade dos cambios. Un modelo más pequeño, Gemini Nano, corre en el teléfono y usa señales de la web en tiempo real para calificar enlaces nuevos que aún no figuran en listas de bloqueo. Y hay una advertencia rediseñada antes de abrir un enlace de un número no guardado.

La función exige un teléfono reciente

El análisis de conversaciones en la nube es compatible con los Google Pixel 6 y posteriores y con la línea Samsung Galaxy S24 en adelante, además de los Galaxy Z Flip 6 y Z Fold 6 en adelante y otros equipos Android con AICore.

La revisión de enlaces con Gemini Nano pide más: según el mismo medio, se limita a los Pixel 10 y posteriores, la serie Galaxy S26, los Galaxy Z Flip 8 y Z Fold 8 y algunos otros modelos. Ningún filtro detecta todo y recomienda desconfiar de enlaces de números desconocidos.

La actualización de Gemini Intelligence añade las funciones Rambler y Create My Widget en los dispositivos Pixel 10. (REUTERS/Brendan McDermid)
La actualización de Gemini Intelligence añade las funciones Rambler y Create My Widget en los dispositivos Pixel 10. (REUTERS/Brendan McDermid)

Google llevó Gemini Intelligence a los Pixel 10

Google actualizó los Pixel 10 con Gemini Intelligence, un paquete de inteligencia artificial que incorpora herramientas antes reservadas para modelos más recientes. Entre ellas, Rambler transforma dictados en textos ordenados y elimina muletillas, mientras Create My Widget permite generar widgets mediante instrucciones escritas.

Además, los Pixel desde el 6a reciben diez estilos adicionales de íconos, generados con Nano Banana. Algunas novedades se desplegarán según país, idioma y dispositivo en las próximas semanas.

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