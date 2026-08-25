Qué son las llaves de acceso de WhatsApp y cómo activarlas para proteger tu información

WhatsApp incorpora llaves de acceso para proteger cuentas con datos biométricos. (Reuters)

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WhatsApp continúa implementando medidas que prevengan la vulneración de las cuentas. Por ello, recientemente incorporó la posibilidad de registrar múltiples llaves de acceso en una misma cuenta, una función que refuerza la protección de los usuarios y simplifica el ingreso a la aplicación desde distintos dispositivos.

La medida se enmarca en una serie de actualizaciones de seguridad impulsadas por Meta, la empresa propietaria de la plataforma.

Las llaves de acceso —conocidas en inglés como passkeys— son un método de autenticación moderno que elimina la necesidad de recordar y escribir contraseñas tradicionales. En lugar de una combinación de letras y números, el sistema utiliza los mecanismos de seguridad integrados en el propio dispositivo del usuario para verificar su identidad.

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La llaves de acceso forman parte de una serie de novedades de WhatsApp para reforzar la seguridad. (Europa Press)

Dentro de WhatsApp, esto se traduce en el uso de datos biométricos como la huella dactilar, el reconocimiento facial (Face ID) o el código de bloqueo de pantalla. La verificación biométrica reduce el riesgo de acceso no autorizado y elimina la dependencia de claves que podrían ser interceptadas o adivinadas.

Más de mil millones de personas ya tienen configurada esta función en sus dispositivos. Ahora, la plataforma admite más de una llave por cuenta, lo que facilita la gestión cuando se alternan equipos con sistemas operativos distintos, tanto Android como iOS.

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Cómo activar las llaves de acceso

El proceso de configuración es directo y no requiere conocimientos técnicos:

Abrir WhatsApp e ingresar a Ajustes

Seleccionar la sección Cuenta

Tocar la opción Llaves de acceso

Desde ese menú, registrar los métodos de desbloqueo disponibles en cada dispositivo

La función permite registrar más de una llave en la misma cuenta. (Reuters)

Una vez completado el registro, el usuario podrá iniciar sesión sin contraseña, con una verificación más rápida y sin los riesgos asociados a los códigos PIN tradicionales.

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Identificación de llamadas desconocidas

Otra de las novedades implementadas por WhatsApp apunta a mejorar la seguridad en las llamadas recibidas desde números que no figuran en la agenda del usuario. En dispositivos Android, la aplicación ahora despliega información adicional sobre el origen de cada llamada, como el país del número y si existe algún grupo compartido entre ambos contactos.

La función está diseñada para dar tiempo y contexto antes de contestar, lo que permite al usuario evaluar la legitimidad del contacto. Los estafadores suelen apelar a la urgencia para obtener una respuesta inmediata; esta herramienta busca contrarrestar esa táctica al poner más datos a disposición del receptor antes de que tome una decisión.

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Los usuarios pueden activar llaves de acceso desde el menú de Ajustes en WhatsApp. (Bloomberg)

Verificación en dos pasos con contraseñas más robustas

La verificación en dos pasos también recibió una actualización. El método, que hasta ahora exigía un PIN de seis dígitos, permite desde la última versión establecer una contraseña de mayor longitud que puede incluir caracteres especiales y letras, lo que eleva el nivel de protección de la cuenta.

Para modificar esta configuración, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Ajustes dentro de WhatsApp

Seleccionar Cuenta

Tocar Verificación en dos pasos

Reemplazar la clave actual por una combinación alfanumérica

La verificación en dos pasos admite contraseñas más seguras y complejas. (WhatsApp)

WhatsApp recomienda evitar secuencias básicas como “123456” y optar por claves difíciles de predecir, en línea con las prácticas estándar de seguridad digital. Si la clave activa es una combinación simple, la plataforma sugiere cambiarla de inmediato.

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Todas estas funciones operan en paralelo con el cifrado de extremo a extremo, una característica que, según WhatsApp, garantiza que las conversaciones permanezcan únicamente entre el remitente y el destinatario, sin posibilidad de acceso por parte de terceros.