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Casi nueve de cada diez consultados por la Reserva Federal citaron a la IA como riesgo para las finanzas

Veintitrés profesionales de bancos, casas de bolsa y fondos de inversión respondieron la encuesta. En marzo y abril, esa preocupación aparecía en la mitad de las respuestas

La Reserva Federal de Nueva York difundió el informe de estabilidad financiera correspondiente a noviembre. (Reuters)
La Reserva Federal de Nueva York difundió el informe de estabilidad financiera correspondiente a noviembre. (Reuters)
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El 87% de los profesionales consultados por la Reserva Federal de Nueva York mencionó la inteligencia artificial como un riesgo para el sistema financiero de Estados Unidos. El dato figura en el informe de estabilidad financiera de noviembre de la Reserva Federal, el banco central del país.

La encuesta se realizó en septiembre y octubre a 23 contactos, entre ellos profesionales de casas de bolsa, bancos, fondos de inversión y firmas de asesoría. El informe precisa que el resumen no representa las opiniones de la Junta de la Reserva Federal ni las del banco de Nueva York.

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En la encuesta anterior, hecha en marzo y abril a 20 contactos, la IA aparecía en el 50% de las respuestas y los riesgos geopolíticos encabezaban la lista. Ahora la IA ocupa el primer lugar, por delante de una corrección en los activos de riesgo (52%).

La IA desplazó a los riesgos geopolíticos como la principal preocupación para la estabilidad financiera. (Reuters)
La IA desplazó a los riesgos geopolíticos como la principal preocupación para la estabilidad financiera. (Reuters)

Completan el grupo de los más citados la suba de las tasas de interés a largo plazo (48%), los ciberataques (43%) y la sostenibilidad de la deuda pública (43%). Según el informe, las menciones de IA, tasas largas y ciberataques registraron el mayor aumento frente a la encuesta de primavera.

Tres temores detrás de la respuesta

Los participantes describieron tres focos de preocupación. El primero son las valuaciones elevadas en la Bolsa y la posibilidad de que ganancias menores a las esperadas provoquen una corrección. El segundo es la ciberseguridad, por un ataque de actores estatales sofisticados o por daños causados por los propios modelos avanzados de IA. El tercero son las formas complejas de financiamiento ligadas a la IA.

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El informe recoge el segundo foco en su sección de riesgos. Los avances de los modelos de lenguaje y de los sistemas agénticos —asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta— para detectar y aprovechar fallas de seguridad plantean nuevos desafíos a bancos, infraestructuras de mercado y proveedores. Los reportes de estos sistemas en incidentes informáticos aumentaron desde el informe de mayo.

La encuesta se realizó entre septiembre y octubre a 23 profesionales de bancos, fondos de inversión y firmas de asesoría. (Reuters)
La encuesta se realizó entre septiembre y octubre a 23 profesionales de bancos, fondos de inversión y firmas de asesoría. (Reuters)

La Reserva Federal también advierte sobre la inversión que sostiene esa tecnología. Si las ganancias de las empresas decepcionaran, podrían caer las valuaciones, endurecerse el crédito y recortarse el gasto, con pérdidas para bancos y otros prestamistas.

Las valuaciones de las acciones siguen altas, en parte por el entusiasmo del mercado por la “superinteligencia”, término que usa el informe. La relación entre precio y ganancias esperadas de las empresas del S&P 500 permaneció muy por encima de su mediana histórica.

Más de USD 680.000 millones en deuda para centros de datos

Un recuadro del informe mide el endeudamiento detrás de la expansión de la IA. Las emisiones de deuda para infraestructura de computación avanzada superaron los USD 680.000 millones hasta octubre, contra USD 130.000 millones en todo 2023. Esa deuda pasó de menos del 6% de las emisiones de las empresas no financieras de alta calificación en 2023 a cerca del 31% en 2026.

Las emisiones de deuda para infraestructura de computación avanzada superaron los USD 680.000 millones hasta octubre. (Reuters)
Las emisiones de deuda para infraestructura de computación avanzada superaron los USD 680.000 millones hasta octubre. (Reuters)

La deuda pública pendiente vinculada a esa infraestructura supera los USD 1,1 billones, estima la Reserva Federal. A eso se suman compromisos que no figuran como deuda: contratos de arrendamiento que aún no comenzaron, por más de USD 1 billón sin descontar, y otras obligaciones, como contratos de pago obligatorio y garantías, por más de USD 2 billones.

Esos compromisos incluyen un esquema que el informe llama “financiamiento circular”: los fabricantes de procesadores gráficos garantizan el valor residual de sus chips para que empresas de IA los compren a crédito, y las grandes tecnológicas y esos fabricantes suelen aportar capital a las mismas empresas. La exposición de las grandes tecnológicas a una caída podría ser sustancialmente mayor que lo que muestran sus balances, advierte el informe.

La deuda con respaldo de las grandes tecnológicas está en manos de fondos mutuos, fondos de pensiones y aseguradoras. Los tramos más riesgosos los tienen fondos de bonos de alto rendimiento, aseguradoras de vida y otros vehículos de crédito privado. Los mayores grupos bancarios de Estados Unidos tienen cerca de USD 1 billón de exposición a tecnológicas, desarrolladores de centros de datos y vehículos financieros relacionados.

La deuda pública vinculada a centros de datos de IA supera ya los USD 1,1 billones, según estimaciones de la Reserva Federal. (Reuters)
La deuda pública vinculada a centros de datos de IA supera ya los USD 1,1 billones, según estimaciones de la Reserva Federal. (Reuters)

El sistema bancario se mantiene sólido

La Reserva Federal describe al sistema bancario como sólido y resiliente, con niveles de capital cercanos a máximos históricos. Califica de moderadas las vulnerabilidades por la deuda de empresas y hogares, pero señala que el endeudamiento de los fondos de cobertura llegó al nivel más alto desde que se recogen datos, en 2013.

El informe indica que esas exposiciones bancarias a las tecnológicas y a los centros de datos se evalúan en la prueba de resistencia anual que la Reserva Federal aplica a los grandes bancos.

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