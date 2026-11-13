Costa Rica

Policía intercepta taxi con 190 litros de peligroso agroquímico prohibido en Costa Rica desde 2023

El cargamento fue descubierto durante un operativo en la zona sur del país. El producto contiene clorotalonil, una sustancia cuya importación, transporte, comercialización y utilización están prohibidos en territorio costarricense.

La Policía de Fronteras interceptó un taxi que transportaba 190 litros de un fungicida prohibido en Costa Rica desde 2023. Crédito: MSP
La Policía de Fronteras interceptó un taxi que transportaba 190 litros de un fungicida prohibido en Costa Rica desde 2023. Crédito: MSP
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Un operativo de la Policía de Fronteras de Costa Rica permitió el decomiso de 190 litros de un fungicida que contiene clorotalonil, un ingrediente activo prohibido en el país desde noviembre de 2023. El producto era transportado en un taxi tipo microbús que ingresaba desde la zona fronteriza con Panamá.

El hallazgo se produjo en el puesto de control ubicado en el kilómetro 35, distrito de Guaycará de Golfito, en la provincia de Puntarenas, como parte de las acciones que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública para combatir el contrabando y el ingreso irregular de mercancías.

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Según el informe oficial, los agentes interceptaron un vehículo conducido por un hombre de apellido Salguero, quien transportaba un cargamento de productos agrícolas que llamó la atención de las autoridades.

Durante la inspección, los oficiales encontraron 190 litros de Clortosip 72 SC, un fungicida que contiene clorotalonil, además de otros 10 litros de diferentes agroquímicos.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que este ingrediente activo también ha sido prohibido en otros 31 países, debido a las preocupaciones relacionadas con sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Un agroquímico que Costa Rica prohibió desde 2023

El clorotalonil es un ingrediente activo utilizado en fungicidas agrícolas para controlar enfermedades provocadas por hongos en distintos cultivos.

Sin embargo, su utilización ha generado preocupación internacional por los riesgos asociados con la exposición a la sustancia y la presencia de sus productos de degradación en fuentes de agua.

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En Costa Rica, su prohibición quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44280-S-MAG-MINAE, que entró en vigor en noviembre de 2023.

La normativa prohíbe el registro, importación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de productos que contengan este ingrediente activo en el territorio nacional.

La decisión forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades costarricenses para proteger la salud pública y los recursos naturales frente a sustancias químicas consideradas de riesgo.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 35 de Guaycará de Golfito, en la zona sur costarricense. Crédito: MSP
El operativo se desarrolló en el kilómetro 35 de Guaycará de Golfito, en la zona sur costarricense. Crédito: MSP

¿Qué ocurrió con los productos decomisados?

Tras confirmar la presencia de los agroquímicos, la Policía de Fronteras procedió con el decomiso del cargamento.

Los productos quedaron a disposición del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que deberá realizar los análisis y procedimientos administrativos correspondientes.

El clorotalonil es un ingrediente activo cuya importación, transporte y comercialización están prohibidos en territorio nacional. Crédito: MSP
El clorotalonil es un ingrediente activo cuya importación, transporte y comercialización están prohibidos en territorio nacional. Crédito: MSP

También encontraron electrodomésticos y semillas irregulares

La intervención policial permitió identificar otras mercancías que fueron remitidas a las instituciones competentes.

Durante la inspección del mismo taxi, los oficiales localizaron varios electrodomésticos, que quedaron bajo custodia de la Policía de Control Fiscal para determinar su situación y realizar las diligencias correspondientes.

Adicionalmente, en otro operativo desarrollado en el mismo sector fronterizo, los agentes decomisaron 1,205 gramos de semillas de hortalizas transportadas por un conductor diferente.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, el ingreso de estas semillas presentaba aparentes irregularidades, por lo que también fueron retenidas.

Los operativos forman parte de los controles realizados en la zona sur de Costa Rica, una región donde las autoridades mantienen vigilancia sobre el traslado de mercancías procedentes de la frontera con Panamá.

El decomiso de los 190 litros de fungicida vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles fronterizos para impedir la circulación de sustancias agrícolas prohibidas, particularmente aquellas que pueden representar riesgos ambientales y sanitarios.

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