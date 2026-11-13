Guatemala: tres cuerpos en dos días a orillas del lago de Amatitlán y el mensaje escrito a mano junto a los cadáveres

La Policía Nacional Civil encontró una nota con el mensaje "Arrieros somos y en el camino andamos" junto a los restos dejados el 11 de noviembre. (Bomberos Voluntarios)

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Tres cuerpos abandonados y cubiertos entre sábanas y bolsas plásticas han sido localizados en menos de dos días a orillas de la carretera de circunvalación al lago de Amatitlán, ubicado a una dos horas de la Ciudad de Guatemala.

El caso más reciente ocurrió durante la mañana de este 12 de noviembre a la altura del kilómetro 26 de esa ruta perimetral del lago, donde integrantes de los Bomberos Voluntarios hallaron a una persona fallecida dentro de varias telas atadas.

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Debido al estado de descomposición del cuerpo, los socorristas y peritos del Ministerio Público (MP) evitaron determinar de inmediato la identidad y el sexo de la víctima antes de su remisión a la morgue.

Los Bomberos Voluntarios hallaron a una persona fallecida entre telas atadas a la altura del kilómetro 26 de la ruta perimetral al lago de Amatitlán. (Bomberos Voluntarios)

El hallazgo anterior se produjo el 11 de noviembre en el kilómetro 40 de la misma vía que conecta los municipios de Amatitlán y Villa Canales.

Pobladores que transitaban por el sector divisaron bultos sospechosos abandonados junto a la calzada y alertaron a los cuerpos de socorro.

Al inspeccionar el punto, los rescatistas constataron la presencia de dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas negras y piezas textiles.

Tenían un mensaje mensaje

Además de los cuerpos, agentes de la Policía Nacional Civil informaron que los dos cuerpos localizados el 11 de noviembre habían sido abandonados con un mensaje escrito en una hoja de papel.

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Según informaron el trozo de papel incluía un mensaje escrito a mano que decía textualmente: “Arrieros somos y en el camino andamos”.

Los dos cuerpos localizados el 11 de noviembre tenían un mensaje escrito a mano. (Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento no se ha informado cuáles habrían sido los motivos del ataque contra las personas localizadas, ni el motivo del escrito.

El Inacif identificó a dos víctimas con heridas de bala en el kilómetro 40

Horas después de las primeras pesquisas en el kilómetro 40, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que las víctimas eran Pablo Armando Melgar López, de 23 años, y Sandry Rossmery Shutuc Hernández, de 38.

Los peritajes forenses determinaron que la causa del deceso correspondió a heridas de arma de fuego.

El Inacif identificó a Pablo Melgar López y Sandry Shutuc Hernández como las dos víctimas que fallecieron por heridas de arma de fuego. (Redes Sociales)

Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron antecedentes directos sobre Melgar López. El joven había sido detenido el 29 de junio en la aldea Chichimecas, en Villa Canales, junto a otros tres hombres señalados de integrar una célula de sicariato.

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Durante esa intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron armas de fuego y un automotor que presuntamente servía para vigilar a conductores de transporte informal, conocido como “Taxis piratas”.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Pablo Melgar López en junio durante un operativo contra una presunta célula de sicariato en Villa Canales. (QuetzalTV)

El Ministerio de Gobernación atribuye los crímenes a disputas de pandillas

Frente a la recurrencia de cadáveres abandonados en la vía pública envueltos en bolsas y sábanas, el titular del Ministerio de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha afirmado en varias declaraciones que estos episodios forman parte de la violencia ejercida por pandillas en ajustes de cuentas y disputas de liderazgo.

Villeda detalló que muchos de los homicidios se ejecutan en el interior de domicilios privados, un factor que limita la prevención directa de la PNC, pues se requieren órdenes judiciales para allanar inmuebles sin flagrancia previa.

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Posteriormente, los grupos criminales trasladan los restos mortales hacia carreteras desoladas o barrancos para dificultar el rastreo pericial.