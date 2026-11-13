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SpaceX despidió a unas 60 personas del equipo que crea videos con IA de Grok

Solo quedó un grupo reducido para mantener la herramienta, según The Information, mientras la compañía de Elon Musk prioriza la programación con IA. La empresa no confirmó los recortes

SpaceX despidió a unos 60 empleados del área de Grok Imagine. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
SpaceX despidió a unos 60 empleados del área de Grok Imagine. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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La división de inteligencia artificial de SpaceX eliminó unos 60 puestos del equipo que desarrolla Grok Imagine, la herramienta de Grok que genera imágenes y videos a partir de texto, según informó The Information. Solo quedó un grupo pequeño para mantener el producto.

SpaceX no había confirmado los recortes en el momento de la publicación del reporte. Tampoco anunció qué ocurrirá con las funciones de video de Grok Imagine, que siguen disponibles para los usuarios, ni publicó un calendario de mejoras.

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Según el resumen del reporte que difundió Investing.com, la dirección de la compañía prioriza ahora las herramientas de programación con IA y su producto de agentes, Grok Bot, un asistente que ejecuta tareas por su cuenta. Generar video exige mucha más capacidad de cómputo que producir texto.

Demandan a xAI, empresa de IA de Elon Musk, por permitir que su chatbot Grok sexualizara imágenes de menores de edad.
SpaceX estaría priorizando sus esfuerzos en Grok Bot, su agente de IA. (xAI)

Esa misma fuente señala que las pruebas comparativas independientes citadas por The Information mostraban a Grok Imagine por detrás de los mejores modelos de la competencia. El resumen no detalla cuáles fueron esas pruebas.

Una fusión que reordenó la IA de Musk

SpaceX adquirió xAI, la empresa de IA de Elon Musk, en febrero, en una operación íntegramente en acciones que Investing.com valora en USD 250.000 millones. Desde entonces, la división funciona dentro de SpaceX con una estructura que, según ese medio, se llama SpaceX Super Intelligence.

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Otro resumen del reporte, publicado por Crypto Briefing, describe cuatro áreas de trabajo tras la fusión: el chatbot principal y su voz, la programación, Imagine (imágenes y video) y un proyecto llamado Macrohard. Ese medio añade que el equipo de video ya había sufrido recortes en meses anteriores.

Crypto Briefing también recuerda que, en septiembre de 2025, unos 500 anotadores de datos, las personas que etiquetan información para entrenar a la IA, perdieron su empleo en xAI. Ese medio calcula el valor de la compañía combinada en alrededor de USD 1,25 billones.

La fusión de SpaceX y xAI ha provocado que se reorganice las prioridades de la empresa de IA de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
La fusión de SpaceX y xAI ha provocado que se reorganice las prioridades de la empresa de IA de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Investing.com agrega que SpaceX compró en agosto la startup de programación con IA Cursor por USD 60.000 millones, una cifra que atribuye al análisis de The Information y que refleja hacia dónde se movió la inversión.

Los recortes en el área de video no son un hecho aislado. En mayo, TechCrunch recogió otro reporte de The Information: más de 50 investigadores e ingenieros habían dejado la empresa desde la fusión, entre ellos líderes de programación y de voz de Grok. Al menos 11 se fueron a Meta y al menos siete, a Thinking Machines Lab.

OpenAI ya había dejado atrás su herramienta de video

El resumen de Investing.com recuerda que OpenAI discontinuó este año su herramienta Sora por los costos de cómputo y reorientó recursos hacia el software para empresas y la programación. Según esa fuente, la salida de Sora abrió un espacio para competidores.

OpenAI fue una de las empresas que decidió eliminar su herramienta de creación de videos con IA.
OpenAI fue una de las empresas que decidió eliminar su herramienta de creación de videos con IA.

En marzo, Musk escribió en X que la siguiente versión de Grok Imagine sería “épica” y que la compañía estaba “redoblando la apuesta” en esa categoría, según el mismo resumen. El recorte de ahora apunta en sentido contrario a esa declaración.

Si el reporte es exacto, entre las grandes empresas estadounidenses que entrenan modelos propios de video quedarían sobre todo Google y Meta, según Investing.com.

Hasta ahora, SpaceX no respondió públicamente al reporte de The Information, que sigue sin confirmación oficial de la empresa.

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