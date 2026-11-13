Una avería en la línea de 110 kilovoltios deja sin electricidad a toda Granma

El apagón de Granma no ocurre de forma aislada. Ese mismo viernes, la Unión Eléctrica (UNE) informó que el Sistema Electroenergético Nacional contaba con apenas 900 megavatios (MW) frente a una demanda de 2.142 MW, lo que dejaba 1.245 MW afectados a las seis de la mañana.. Foto de archivo. EFE/Alejandro Ernesto

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Toda la provincia de Granma quedó completamente a oscuras este viernes 13 de noviembre, después de que una avería dejara fuera de servicio una línea de transmisión de 110 kilovoltios que la conectaba con Santiago de Cuba.

El territorio oriental se sumó así a un país que atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia energética.

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El Despacho Provincial de Carga trabaja en las maniobras para recuperar la interconexión, aunque sin plazo definido. Según el comunicado oficial reproducido por Periódico Cubano, portal cubano de noticias, las autoridades advirtieron que la reposición del servicio dependerá de las condiciones técnicas de la red.

Qué provocó el apagón total en la provincia

El disparo de una línea de alta tensión suele originarse por alteraciones eléctricas, fallas de aislamiento o problemas en los equipos de protección.

La Empresa Eléctrica de Granma, citada por el medio, no precisó públicamente cuál de esas causas provocó el colapso de este viernes ni estableció un plazo para restablecer el suministro.

Mientras se ejecutan las labores de reconexión, los centros considerados vitales operan con grupos electrógenos de emergencia, de acuerdo con la información oficial recogida por Periódico Cubano. El reporte no detalló cuántas instalaciones dependen de ese respaldo.

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La situación golpea a una provincia que ya arrastraba un deterioro grave del servicio. El 12 de noviembre, la propia Empresa Eléctrica había reconocido que algunos circuitos acumulaban más de 60 horas sin corriente y que apenas podían garantizarse bloques de hasta dos horas de electricidad cuando existía disponibilidad.

La Empresa Eléctrica de Granma, citada por el medio, no precisó públicamente cuál de esas causas provocó el colapso de este viernes ni estableció un plazo para restablecer el suministro.

El déficit nacional ronda los 2.000 megavatios

El apagón de Granma no ocurre de forma aislada. Ese mismo viernes, la Unión Eléctrica (UNE) informó que el Sistema Electroenergético Nacional contaba con apenas 900 megavatios (MW) frente a una demanda de 2.142 MW, lo que dejaba 1.245 MW afectados a las seis de la mañana.

El país enfrenta un déficit de generación que para el horario de máxima demanda de ese viernes se proyectaba en 1.930 MW, con una disponibilidad que apenas cubriría un tercio de lo que necesita el sistema nacional, según los partes oficiales de la UNE.

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El cuadro se agravó horas después. De acuerdo con CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba, a las 08:55 salió de servicio la unidad 2 de la termoeléctrica Ernesto Guevara, en Mayabeque, por un salidero de aceite en la chumacera de la turbina. Con esa falla, las tres unidades de la planta quedaron fuera del sistema: la número 1 permanecía averiada desde un incendio ocurrido el 16 de octubre y la número 3 estaba en mantenimiento.

Tres termoeléctricas clave, fuera de operación a la vez

La planta de Mayabeque no es la única paralizada. Según Periódico Cubano, la central Antonio Guiteras, en Matanzas, sufrió otra fuga en su economizador y permanece fuera de línea desde el miércoles.

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El mismo medio detalló que Felton, en Holguín, inició un mantenimiento programado de 21 días en su unidad 1, mientras su unidad 2 continúa averiada.

OnCubaNews, sitio de noticias sobre Cuba, añadió contexto sobre esa planta matancera: antes de la avería, generaba 180 MW, una cifra por debajo de su capacidad instalada, de acuerdo con declaraciones del director general de la instalación, Román Pérez Castañeda, citadas por el medio.

La central continúa pendiente de una reparación integral que obligaría a mantenerla fuera del sistema durante un período prolongado, según el mismo reporte.

Las reparaciones parciales que se ejecutan en estas instalaciones no garantizan su estabilidad, de acuerdo con Periódico Cubano. A ello se suman limitaciones adicionales de 283 MW en la generación térmica, según el parte oficial recogido por CiberCuba, además de otras unidades detenidas en las centrales de Renté y Nuevitas.

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Una ilustración del mapa de Cuba con postes caídos y una cerilla encendida aborda la situación del suministro eléctrico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Granma acumula varias desconexiones totales durante el año

El apagón de este viernes no es un hecho aislado para la provincia oriental. Periódico Cubano documentó que el 23 de junio Granma sufrió otro corte general, originado por una caída de voltaje que provocó la desconexión de una línea de 110 kV y dejó a numerosas familias sin certeza sobre cuándo regresaría la electricidad.

Durante octubre, el mismo medio registró otra falla, esta vez en la línea Nuevitas-Las Tunas, que aisló a cinco provincias orientales, entre ellas Granma. La repetición de estos episodios reabre las dudas sobre el mantenimiento y la capacidad de respuesta de la infraestructura de transmisión del oriente del país.

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El impacto en la vida cotidiana

Para las familias cubanas, cada corte general significa dificultades para conservar alimentos, bombear agua y sostener las tareas domésticas básicas. Un informe de Infobae ilustra la magnitud del problema a escala nacional: al 3 de noviembre, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reportó que 2.681.770 personas tenían afectado el suministro de agua por redes, y el 66% de los casos se vinculaba a problemas eléctricos.

Una mujer empuja un carro al cruzar la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Infobae señaló que el impacto resulta más grave para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y comunidades rurales, donde los cortes pueden extenderse entre 48 y 72 horas. La falta de electricidad también afecta el descanso nocturno por el calor y la imposibilidad de usar ventiladores, de acuerdo con ese reporte.

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Mientras persisten las fallas simultáneas en varias de las principales termoeléctricas del país, las autoridades no han confirmado cuándo quedará completamente restablecido el servicio en Granma.