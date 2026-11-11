OpenAI quiere que ChatGPT organice tus vacaciones y compra Odessia, una empresa que desarrolla agentes de viajes con IA

OpenAI adquirió Odessia, empresa de agentes de viaje con IA .

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OpenAI quiere ampliar las capacidades de ChatGPT más allá de las conversaciones y la generación de contenido. La compañía adquirió Odessia, una startup especializada en agentes de inteligencia artificial capaces de buscar destinos, comparar precios y ayudar a reservar vuelos, hoteles y otros servicios turísticos.

La operación representa un nuevo paso en su intención de llevar sus herramientas a actividades cotidianas, como organizar unas vacaciones sin tener que visitar decenas de páginas web.

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La adquisición fue anunciada el 10 de noviembre por Francis Davidson, fundador de Odessia y conocido en el sector turístico por haber creado Sonder, una empresa de alojamiento que dejó de operar en noviembre de 2025. El empresario confirmó que se incorporará al equipo de OpenAI para trabajar en el desarrollo de nuevas soluciones relacionadas con los viajes.

Francis Davidson, fundador de Odessia, dio a conocer que se incorporará al equipo de OpenAI.

Aunque las condiciones económicas del acuerdo no fueron reveladas, la compra permite a OpenAI incorporar tecnología y experiencia especializada en un sector donde empresas como Booking.com, Expedia y Airbnb también están apostando por la inteligencia artificial.

La intención es avanzar hacia herramientas que no se limiten a recomendar destinos o elaborar itinerarios, sino que puedan intervenir en diferentes etapas de la planificación y contratación de un viaje.

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Odessia podía organizar viajes y ayudar a realizar reservas con inteligencia artificial

Odessia fue fundada a principios de 2026 y consiguió desarrollar un asistente de viajes con un equipo de aproximadamente ocho personas. Antes de su adquisición por OpenAI, la startup había obtenido seis millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Sequoia Capital.

Su propuesta consistía en utilizar agentes de inteligencia artificial para investigar destinos, encontrar alternativas de alojamiento, comparar vuelos y acompañar a los usuarios durante el proceso de contratación.

La diferencia frente a otros chatbots estaba en su capacidad para pasar de las recomendaciones a las operaciones comerciales. Por ejemplo, una persona podía solicitar unas vacaciones de una semana en Italia y recibir propuestas de vuelos, hoteles y actividades, además de asistencia para gestionar las reservas.

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OpenAI compró Odessia. REUTERS/Carlos Barria

La empresa también había desarrollado conexiones con proveedores turísticos y contaba con acreditación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), una organización que agrupa a compañías del sector aeronáutico.

Según Davidson, decenas de miles de personas probaron la plataforma durante el verano y Odessia alcanzó un ritmo anualizado superior a los 60 millones de dólares en viajes planificados. Esta cifra representa el volumen de viajes proyectado, no necesariamente reservas completadas ni ingresos obtenidos por la startup.

Cómo podría cambiar ChatGPT la forma de organizar unas vacaciones

Actualmente, los usuarios pueden pedirle a ChatGPT que recomiende destinos turísticos, prepare itinerarios, sugiera restaurantes o calcule presupuestos para unas vacaciones. Sin embargo, organizar un viaje completo todavía implica consultar diferentes plataformas para comprobar precios, disponibilidad y condiciones de contratación.

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La tecnología desarrollada por Odessia buscaba reducir ese proceso mediante agentes capaces de investigar alternativas y utilizar herramientas externas para facilitar las reservas.

Con esta adquisición, OpenAI incorpora conocimientos que podrían servir para ampliar las funciones turísticas de ChatGPT. En un escenario futuro, una persona podría indicar cuánto dinero quiere gastar, qué destino le interesa y cuántos días tiene disponibles para que el asistente busque alternativas y ayude a organizar los diferentes servicios.

ChatGPT podría integrar funciones de Odessia para realizar paquetes turísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador de Sonder estará detrás de los nuevos proyectos turísticos de OpenAI

La incorporación de Francis Davidson también tiene importancia por su experiencia en el sector. En 2014 fundó Sonder, una compañía que desarrolló un modelo de alojamiento basado en apartamentos y propiedades urbanas gestionados mediante tecnología.

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La empresa llegó a expandirse internacionalmente y salió a bolsa en 2022, pero posteriormente afrontó dificultades financieras. En 2025, después de la ruptura de un acuerdo comercial con Marriott, anunció el cese de sus operaciones y el inicio de su liquidación.

OpenAI tendrá un nuevo proyecto turístico al integrar al fundador de Odessia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Con Odessia, Davidson apostó por un modelo diferente: desarrollar tecnología mediante agentes de inteligencia artificial y trabajar con un equipo reducido. Estos sistemas también participaban en tareas internas de programación, marketing, análisis y atención al cliente.

Ahora, el empresario llevará esa experiencia a OpenAI, donde participará en el desarrollo de herramientas relacionadas con el turismo.