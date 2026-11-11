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Los siete cofundadores de Anthropic venderán unos USD 250 millones cada uno en la salida a bolsa

Cada uno entregará 3,4 millones de acciones y aun así conservarán el mando de la compañía, con el 51,1% de los votos gracias a un título especial

Anthropic solicitó cotizar en el mercado Nasdaq con el símbolo ANT tras registrar una oferta de 825 millones de acciones Clase A (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Anthropic solicitó cotizar en el mercado Nasdaq con el símbolo ANT tras registrar una oferta de 825 millones de acciones Clase A (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Los siete cofundadores de Anthropic, la empresa de IA creadora del chatbot Claude, venderán 3.378.378 acciones cada uno en la salida a bolsa prevista para noviembre. Al precio medio del rango fijado, USD 74, cada uno recibirá casi USD 250 millones, según la versión actualizada del documento que la compañía presentó ante la SEC.

La SEC es el regulador bursátil de Estados Unidos. La compañía fijó un rango de precio de entre USD 70 y USD 78 por acción. Con los 70 dólares, cada fundador cobraría poco más de USD 236 millones; con 78, algo menos de USD 264 millones, según el cálculo de TechCrunch.

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El rango puede quedar corto. TechCrunch señala que en ofertas con tanta demanda las empresas suelen fijar el precio final por encima del tramo inicial. CNBC informó que el libro de pedidos de inversores institucionales ya cubre la oferta a ese rango.

Los siete son Dario Amodei, director ejecutivo; Daniela Amodei, presidenta y titular del directorio; Tom Brown, jefe de cómputo; Jack Clark, responsable de beneficio público; Jared Kaplan, jefe científico; Sam McCandlish, arquitecto jefe; y Christopher Olah, líder de investigación en interpretabilidad.

Los fundadores mantendrán el 51,1% de los votos mediante acciones Clase F con derechos reforzados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los fundadores mantendrán el 51,1% de los votos mediante acciones Clase F con derechos reforzados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los fundadores, únicos vendedores de acciones

La oferta total es de 825 millones de acciones Clase A, según Anthropic. De ese total, 801.351.354 las vende la propia compañía y 23.648.646 las ofrecen accionistas actuales. Esa segunda cifra coincide con lo que suman los siete fundadores, que venden 3.378.378 acciones cada uno.

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La empresa no recibirá dinero por las acciones de los accionistas vendedores. La compañía solicitó cotizar en el mercado Nasdaq con el símbolo ANT. Los bancos que coordinan la operación tienen una opción de 30 días para comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales.

Tras la venta, cada fundador tendrá cerca del 3,2% de las acciones Clase A en circulación, según el prospecto. Juntos reunirán alrededor del 22% de esa clase. TechCrunch aclara que no es su participación en el capital total, porque existen otras clases de acciones, como las sin voto que tienen Amazon y Google.

Cada fundador recibirá además una acción Clase F con derechos de voto reforzados. Entre los siete controlarán el 51,1% de los votos, y ninguno tendrá una ventaja significativa sobre los demás. Anthropic informó que una sola acción Clase F, en manos de una sociedad de los fundadores, concentra el 50,1% del poder de voto.

Anthropic planea definir el precio de salida el 18 de noviembre para comenzar a cotizar el 19 de noviembre (Europa Press)
Anthropic planea definir el precio de salida el 18 de noviembre para comenzar a cotizar el 19 de noviembre (Europa Press)

Un fideicomiso de beneficio a largo plazo elige a la mayoría del directorio. Por esa estructura, Anthropic se considera una empresa controlada según las reglas del Nasdaq y los compradores de acciones Clase A tendrán poca influencia en las decisiones.

Una operación de más de USD 57.000 millones

La oferta recaudaría entre USD 57.750 millones y USD 64.350 millones, según TechCrunch. A eso se suma una venta privada de USD 26.000 millones en acciones sin voto a AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC. Google y Nvidia aportarían USD 10.000 millones cada una.

El director Reed Hastings, según TechCrunch, indicó que quiere comprar USD 300 millones en acciones a través de un fondo de donaciones, y el también director Christopher Liddell, USD 3 millones. Hasta un 20% de la oferta se destinaría a pequeños inversores, informó CNBC.

Según la agencia, Anthropic planea fijar el precio de la oferta el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre. Esas fechas provienen de fuentes anónimas: el documento presentado ante la SEC no las incluye.

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