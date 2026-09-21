NVIDIA y AMD frenan sus nuevas GPU: la próxima generación no llegaría hasta 2028

Nvidia y AMD no lanzarían una nueva generación de tarjetas gráficas hasta el 2028. (Nvidia - AMD)

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Las próximas generaciones de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD podrían retrasarse hasta 2028, según información atribuida al conocido filtrador Kepler_L2. La previsión apunta a que ambas compañías reducirían durante 2027 sus lanzamientos de GPU destinadas al mercado de consumo, en un momento en el que la industria de los semiconductores está dando prioridad a los procesadores utilizados para inteligencia artificial (IA).

La información todavía no ha sido confirmada oficialmente por NVIDIA ni AMD. Por ahora, ninguna de las dos compañías ha anunciado un calendario definitivo para sus próximas arquitecturas de tarjetas gráficas destinadas a videojuegos.

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La inteligencia artificial cambia las prioridades

El principal motivo señalado para este posible retraso es el crecimiento de la demanda de hardware para IA. Los centros de datos necesitan grandes cantidades de aceleradores especializados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, un mercado que genera importantes ingresos para los fabricantes de chips.

Nvidia y AMD centrarían su producción en hardware para centro de datos destinados a la IA.

Según la información de Kepler_L2, esta situación estaría llevando a NVIDIA y AMD a priorizar la producción destinada a servidores y servicios de computación en la nube frente a las tarjetas gráficas para jugadores.

La fabricación de estos componentes también compite por recursos con las GPU de consumo. La disponibilidad limitada de memoria y otros componentes, junto con el aumento de los costes de producción, habría complicado todavía más la planificación de nuevos modelos.

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NVIDIA podría concentrarse en la siguiente generación

En el caso de NVIDIA, las filtraciones apuntan a que la compañía podría retrasar o incluso cancelar la renovación intermedia de su actual familia de tarjetas gráficas.

La serie RTX 50 SUPER, que se había rumoreado como una actualización de la generación actual, habría perdido prioridad debido a las condiciones del mercado. La compañía podría concentrar recursos en su siguiente gran salto arquitectónico, que según estas informaciones correspondería a la futura familia RTX 60.

Nvidia no lanzaría una nueva generación de tarjetas gráficas para videojuegos hasta el 2028. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si este escenario se confirma, los jugadores podrían pasar 2027 sin una renovación completa de la gama de NVIDIA y tendrían que esperar hasta 2028 para encontrar una nueva generación de tarjetas gráficas.

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AMD mantendría una excepción en 2027

AMD también estaría preparando una estrategia similar para sus próximas GPU basadas en la arquitectura RDNA 5. Sin embargo, las filtraciones señalan una posible excepción.

La compañía podría lanzar en 2027 una tarjeta identificada con el nombre en clave AT2, situada en la gama media-alta. El modelo tendría 40 unidades de cómputo y utilizaría 12 GB de memoria GDDR7 mediante un bus de 192 bits.

Esta GPU buscaría competir con modelos actuales de mayor rendimiento, entre ellos la GeForce RTX 5080. Sería, de acuerdo con la información filtrada, el único lanzamiento relevante de AMD basado en RDNA 5 durante 2027.

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AMD solo lanzaría una tarjeta gráfica para la gama media-alta en 2027. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo

Las versiones de mayor rendimiento quedarían para 2028, cuando se produciría la renovación más amplia de la familia.

Por ahora, no hay confirmación oficial

El dato más importante es que se trata de información no confirmada. NVIDIA y AMD no han anunciado oficialmente que vayan a saltarse 2027 ni han presentado un calendario definitivo para sus próximas arquitecturas.

Tampoco los fabricantes asociados que producen tarjetas gráficas personalizadas tendrían, según estas informaciones, detalles concretos sobre futuros envíos. La ausencia de planes públicos no demuestra que las nuevas GPU vayan a retrasarse hasta 2028, pero coincide con las filtraciones que apuntan a una renovación más lenta del mercado.

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Las empresas han dejado de producir tarjetas gráficas ante la demanda de hardware para la IA.

Para los usuarios de PC, el posible retraso llegaría además en un contexto de precios elevados de memoria y otros componentes. Si las nuevas GPU efectivamente se aplazan, NVIDIA y AMD mantendrían durante más tiempo sus actuales generaciones como principales opciones para los jugadores.

Por ahora, habrá que esperar a que ambas compañías presenten oficialmente sus próximos productos para saber si 2027 será realmente un año de transición o si finalmente habrá nuevos lanzamientos antes de 2028.