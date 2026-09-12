Nintendo gana una batalla legal en Europa contra los dispositivos que permiten piratear juegos de Switch

Nintendo gana juicio en Europa contra los distribuidores de MIG Switch. (Nintendo)

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Nintendo consiguió una importante victoria judicial en Europa contra los dispositivos utilizados para eludir las medidas de seguridad de Nintendo Switch. El Tribunal de Distrito de La Haya determinó que la comercialización del MIG Switch y de otros dispositivos similares es ilegal cuando estos productos se ofrecen a consumidores europeos con el propósito de permitir la ejecución de juegos no autorizados.

La decisión se produce después de una demanda presentada por Nintendo contra varias páginas web que comercializaban este tipo de hardware en Europa.

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Para la compañía japonesa, el fallo supone un nuevo respaldo a su estrategia para combatir la distribución de herramientas que permiten saltarse las protecciones técnicas de sus consolas.

Nintendo gana una importante batalla para evitar que programas se salten su sistema de seguridad. REUTERS/Andrew Kelly

El caso del MIG Switch

El dispositivo que ocupa el centro del proceso es el MIG Switch, un cartucho que permite cargar determinados archivos de juegos en Nintendo Switch. El producto ha sido promocionado en algunos círculos como una alternativa para ejecutar copias de juegos en la consola.

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El problema, según la resolución del tribunal neerlandés, es que este tipo de dispositivos pueden utilizarse para eludir las medidas de protección incorporadas por Nintendo. Por ese motivo, su comercialización entra en conflicto con las normas europeas que protegen las medidas tecnológicas utilizadas por los fabricantes para controlar el acceso a sus contenidos.

El fallo dificulta ahora que las tiendas online y otros distribuidores puedan ofrecer el MIG Switch a consumidores de Europa bajo las condiciones analizadas en el proceso.

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La MIG Switch ya no podrá ser distribuido en algunos países de Europa. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La sentencia no significa una prohibición para toda la Unión Europea

Aunque la resolución representa un avance importante para Nintendo, su alcance debe interpretarse con cautela. La decisión corresponde al Tribunal de Distrito de La Haya y no implica automáticamente que cualquier dispositivo similar quede prohibido en todos los países de la Unión Europea.

La legalidad de estas herramientas puede depender de factores como su funcionamiento, su uso principal y la finalidad para la que se comercializan. En particular, las disputas suelen centrarse en determinar si un producto tiene una función legítima independiente o si su objetivo predominante consiste en eludir las protecciones de una consola.

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Por ello, todavía será necesario observar cómo otros tribunales europeos interpretan casos similares.

No todos los países de Europa estarán obligar a dejar de vender la MIG Switch. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Nintendo mantiene una ofensiva contra la piratería

El enfrentamiento por el MIG Switch forma parte de una campaña más amplia de Nintendo contra las herramientas relacionadas con la piratería. La compañía ha recurrido a los tribunales contra vendedores de modchips, páginas web y desarrolladores de software utilizados para ejecutar juegos sin autorización.

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Uno de los casos más conocidos fue el del emulador Yuzu. Nintendo llegó a un acuerdo con sus desarrolladores que terminó con el cierre del proyecto y un pago de 2,4 millones de dólares a la compañía.

La empresa también ha emprendido acciones contra sitios dedicados a distribuir archivos de juegos pirateados y contra otros productos diseñados para modificar el funcionamiento de sus consolas.

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Nintendo Switch sigue su ofensiva contra la piratería. (Foto: Imagen ilustrativa)

También ha actuado contra vendedores en Estados Unidos

La estrategia de Nintendo no se limita a Europa. En Estados Unidos, un tribunal federal ordenó al operador de una página que comercializaba dispositivos MIG Switch pagar una indemnización de 2 millones de dólares a Nintendo.

Estos procesos muestran que la compañía considera los dispositivos de carga y modificación de consolas una parte relevante del problema de la piratería. Su objetivo es impedir no solo la distribución de copias ilegales, sino también la comercialización de herramientas que faciliten su ejecución.

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Una política que genera debate entre los jugadores

La postura de Nintendo también ha generado opiniones enfrentadas entre los usuarios. Parte de la comunidad considera que la compañía tiene derecho a proteger sus juegos y evitar que se distribuyan copias sin autorización.

Otros jugadores, sin embargo, cuestionan algunas de las medidas adoptadas por Nintendo y temen que las políticas contra las modificaciones puedan afectar a usuarios que modifican sus consolas por motivos legítimos, como la preservación de juegos, la investigación o la personalización del hardware.

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Nintendo busca que sus productos no sean pirateados.

La compañía, además, se reserva en sus condiciones de uso la posibilidad de desactivar permanentemente determinadas consolas modificadas y ha aplicado restricciones a servicios online cuando detecta alteraciones no autorizadas.

La sentencia de La Haya refuerza ahora la posición de Nintendo en Europa, aunque queda por determinar hasta qué punto este criterio será aplicado por otros tribunales de la Unión Europea a dispositivos similares.