God of War Laufey cambia su fecha de estreno en PlayStation 5: cuándo estará disponible

God of War Laufey retrasa su lanzamiento y anuncia una nueva fecha. (Santa Mónica Studio)

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Santa Monica Studio anunció un retraso en el lanzamiento de God of War Laufey, el nuevo videojuego de la popular franquicia de PlayStation. El título, que inicialmente tenía previsto llegar el 16 de febrero de 2027, ahora estará disponible el 20 de mayo de ese mismo año para PlayStation 5 y PS5 Pro.

La desarrolladora comunicó la decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, aunque no explicó los motivos específicos de la postergación. Sin embargo, señaló que utilizará el tiempo adicional para completar los últimos detalles y llevar el juego al máximo potencial.

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El anuncio supone una espera de poco más de tres meses para quienes aguardaban esta nueva entrega. La producción despertó gran expectativa desde su presentación en junio pasado, principalmente porque propone un cambio importante en la historia: Kratos dejará de ser el protagonista principal para dar paso a Faye, su esposa fallecida.

God of War Laufey se lanzará el 20 de mayo de 2027, anuncia Santa Monica Studio. (X)

Desde Santa Monica Studio agradecieron la recepción que tuvo el proyecto y la confianza de los seguidores. “No damos por sentado la confianza depositada en el estudio para crear una experiencia extraordinaria digna de la pasión y dedicación de nuestros fans”, indicaron en el comunicado.

Los desarrolladores también aseguraron que aprovecharán el tiempo adicional para terminar el videojuego y perfeccionar sus elementos antes de su estreno.

Por qué se retrasó God of War Laufey

Santa Monica Studio no detalló qué problemas llevaron a modificar el calendario de lanzamiento. No obstante, el mensaje publicado por el equipo apunta a que todavía necesitan tiempo para completar el desarrollo y realizar los ajustes finales.

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La decisión llega en una etapa importante para la franquicia, que prepara una nueva historia con una protagonista diferente y un enfoque de combate que se distancia de las últimas aventuras de Kratos.

Los retrasos en la industria de los videojuegos suelen responder a la necesidad de corregir errores, mejorar el rendimiento o completar contenidos antes de la publicación. En este caso, el estudio no confirmó que exista un problema técnico específico ni señaló que el cambio esté relacionado con alguna dificultad de producción.

God of War Laufey fue presentado de manera oficial por Sony y el estudio Santa Mónica.

Por ahora, la nueva fecha anunciada es el 20 de mayo de 2027. Los usuarios de PlayStation 5 y PS5 Pro deberán esperar hasta entonces para conocer la nueva aventura de la saga.

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De qué trata God of War Laufey y quién será su protagonista

God of War Laufey fue uno de los anuncios destacados del State of Play que PlayStation realizó en junio de 2026. El videojuego se aleja de la historia centrada en Kratos y presenta a Faye, también conocida como Laufey, como personaje principal.

La trama comienza después de su muerte, cuando despierta en el Everywhen, una dimensión que funciona como una especie de más allá para los dioses. Allí deberá enfrentarse a distintas criaturas mitológicas y superar peligros mientras intenta avanzar por este nuevo territorio.

El primer adelanto de jugabilidad mostró un estilo de combate más acrobático y dinámico que el visto en las entregas protagonizadas por Kratos. Faye utiliza sus habilidades como guerrera para enfrentarse a enemigos y recorrer escenarios que combinan elementos mitológicos con situaciones de acción.

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God of War Laufey se desarrollará luego de la muerte de Faye, la esposa de Kratos.

Uno de los cambios más importantes es que la historia permitirá conocer otra perspectiva del universo de God of War, especialmente a través de un personaje que hasta ahora había tenido un papel secundario dentro de la narrativa de la franquicia.

Las críticas que recibió el nuevo God of War

Desde su presentación, el proyecto generó opiniones divididas entre los seguidores. Una parte de la comunidad cuestionó que Kratos dejara de ocupar el centro de la historia, mientras que otros comentarios apuntaron al diseño de algunos personajes y a las mecánicas de combate mostradas en el primer avance.

Uno de los elementos más discutidos fue la inclusión de un cubo parlanchín como compañero de aventuras. También hubo críticas a determinadas secuencias de acción, que algunos jugadores consideraron demasiado simples por depender de pulsar repetidamente un botón para avanzar.

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God of War Laufey recibió duras críticas tras su anunció por no centrarse en Kratos, el protagonista de la saga. (Difusión)

Ariel Lawrence, directora del videojuego, reconoció que existen distintas opiniones sobre el proyecto y afirmó que espera convencer a quienes todavía tienen dudas.

La desarrolladora también remarcó que la franquicia continuará teniendo entregas protagonizadas por Kratos. Por lo tanto, God of War Laufey no representa el final de las aventuras del personaje, sino una expansión del universo narrativo de la saga.

Con el cambio de calendario, Santa Monica Studio tendrá más tiempo para completar esta nueva propuesta. El próximo 20 de mayo de 2027 será la fecha en la que los jugadores podrán comprobar si la historia de Faye consigue ampliar el legado de God of War en PlayStation 5.

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