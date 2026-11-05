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Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

La consola vendió 2,6 millones de unidades, menos que hace un año, pero el negocio de juegos ganó 83% más y anticipan beneficios con el lanzamiento del GTA VI

La empresa japonesa incrementó su dividendo anual previsto y subió su meta de ventas (REUTERS/Manami Yamada)
La empresa japonesa incrementó su dividendo anual previsto y subió su meta de ventas (REUTERS/Manami Yamada)
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Sony elevó su proyección de ganancias para el año fiscal que termina en marzo de 2027, después de que su beneficio operativo del segundo trimestre subiera 45%, hasta 622.300 millones de yenes (USD 3.950 millones). La película Spider-Man: Brand New Day y la división PlayStation impulsaron el resultado, según informó la agencia Reuters.

La compañía japonesa ahora prevé un beneficio operativo anual de 1,87 billones de yenes (USD 11.800 millones), 150.000 millones más que en su estimación anterior, y una utilidad neta de 1,33 billones, 120.000 millones por encima. Su meta de ventas pasó de 12,5 a 13 billones de yenes, según Investing.com. También subió el dividendo anual previsto en 10 yenes, hasta 35 por acción.

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En el trimestre de julio a septiembre, la utilidad neta fue un 44% más que el mismo período del año anterior. Las ventas crecieron 10%. El resultado superó las estimaciones del mercado, según Reuters.

La división de videojuegos de PlayStation incrementó su beneficio operativo un 83% gracias a los servicios en línea y la venta de títulos (Europa Press)
La división de videojuegos de PlayStation incrementó su beneficio operativo un 83% gracias a los servicios en línea y la venta de títulos (Europa Press)

Las acciones de Sony cerraron con una suba de 7% el jueves, antes de la publicación de los resultados. Según la agencia de noticias, los inversores temían que la inteligencia artificial perjudicara el negocio de la empresa, que además fabrica sensores de imagen para teléfonos. La empresa japonesa también mejoró su proyección para las divisiones de chips y de música.

PlayStation y Spider-Man con números en alza

La división de juegos y servicios en red registró un beneficio operativo de 220.100 millones de yenes (USD 1.300 millones), 83% más que un año antes, por mayores ingresos de servicios en línea y de venta de juegos, según Investing.com. Sony vendió 2,6 millones de PlayStation 5 en el trimestre, frente a 4 millones en igual período de 2025.

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Sony aseguró la provisión de chips de memoria para consolas frente al encarecimiento derivado de la demanda de la inteligencia artificial (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
Sony aseguró la provisión de chips de memoria para consolas frente al encarecimiento derivado de la demanda de la inteligencia artificial (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

La compañía dijo en julio que había asegurado la memoria necesaria para su volumen de ventas previsto este año y que la rentabilidad de las consolas sería similar a la del ejercicio anterior. Los chips de memoria se encarecieron por la demanda de la IA. Reuters recordó que Apple había advertido esta semana presión sobre sus márgenes en el trimestre de fin de año por el mismo motivo.

El beneficio operativo de la división de cine subió a 92.600 millones de yenes, desde 13.900 millones un año antes, por mayores ingresos de taquilla, según Investing.com. Sony atribuyó el aumento principalmente a “Spider-Man: Brand New Day”.

La película Spider-Man: Brand New Day acumuló más de 2.500 millones de dólares y encabezó la taquilla mundial del año (Sony Pictures vía AP)
La película Spider-Man: Brand New Day acumuló más de 2.500 millones de dólares y encabezó la taquilla mundial del año (Sony Pictures vía AP)

La película se estrenó a fines de julio y encabeza la taquilla mundial del año con más de USD 2.500 millones, según AFP. La división de música sumó 6% más de beneficio operativo, hasta 122.800 millones de yenes.

GTA VI: el estreno que llega en noviembre

Reuters señaló que el negocio de juegos de Sony debería ser uno de los principales beneficiados por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre. AFP añadió que el juego también saldrá para las consolas Xbox Series de Microsoft, pero no estaría disponible en computadoras hasta el primer semestre de 2027.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI en noviembre beneficiará las ventas de la consola PlayStation 5 antes de su arribo a computadoras en 2027 (Europa Press)
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI en noviembre beneficiará las ventas de la consola PlayStation 5 antes de su arribo a computadoras en 2027 (Europa Press)

Según AFP, Sony había vendido más de 95 millones de PlayStation 5 a fines de junio. La consultora Circana registró en septiembre un alza de 22% en las ventas de esa consola en Estados Unidos frente al mismo mes de 2025. GTA VI sale a la venta el 19 de noviembre, trece años después de la entrega anterior de la serie.

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